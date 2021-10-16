Tire-İncirliova Karayolu'nda heyelan; yol ulaşıma kapandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Yiğit Soylu - Haberler | Güncel
YOL TRAFİĞE AÇILDIİzmir'in Tire ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonrası trafiğe kapanan Tire - İncirliova karayolu, Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
İZMİR (DHA) - YOL TRAFİĞE AÇILDI
İzmir'in Tire ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonrası trafiğe kapanan Tire - İncirliova karayolu, Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Demirören Haber Ajansı / Yiğit Soylu - Son Dakika Haberleri