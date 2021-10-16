Tire-İncirliova Karayolu'nda heyelan; yol ulaşıma kapandı (2) - Haberler
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Tire-İncirliova Karayolu'nda heyelan; yol ulaşıma kapandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Yiğit Soylu - Haberler | Güncel
Tire-İncirliova Karayolu'nda heyelan; yol ulaşıma kapandı (2)

YOL TRAFİĞE AÇILDIİzmir'in Tire ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonrası trafiğe kapanan Tire - İncirliova karayolu, Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

İZMİR (DHA) - YOL TRAFİĞE AÇILDI

İzmir'in Tire ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonrası trafiğe kapanan Tire - İncirliova karayolu, Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Demirören Haber Ajansı / Yiğit Soylu - Son Dakika Haberleri
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