Tır spor salonu bahçesine uçtu, gençler ölümden döndü - Haberler
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Tır spor salonu bahçesine uçtu, gençler ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tır spor salonu bahçesine uçtu, gençler ölümden döndü

Tokat'ta bir tırın spor salonu bahçesine uçması sonucu meydana gelen kazada 2 genç ölümden döndü.

TOKAT (İHA) - Tokat'ta bir tırın spor salonu bahçesine uçması sonucu meydana gelen kazada 2 genç ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bedestenlioğlu Mahallesi Derbent Caddesinde meydana gele kaza Bekir A. (54) tırı yol kenarına park ederek indikten sonra meydana geldi. Yokuş aşağı yolda bir anda hareket eden tır kavşaktan diğer yöne geçerek Gençlik Spor Merkezine ait çok amaçlı spor solunun bahçesinde uçtu. Demir korkulukları aşarak 3 metre yükseklikten aşağı düşen tır kamelyaya çarptı. Kamelyada oturan iki gençten biri son anda kurtulmayı başarırken, diğeri yıkılan kamelyanın altında kaldı. Kamelyanın tavanın altından kendi imkanları ile çıkan genç kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Korku dolu anların yaşandığı kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Sürücü Ahmet A., tırın el frenini çekerek indikten kısa bir süre sonra hareket ettiğini, nasıl olduğunu bilmediğini söyledi. Yasin Yahya Otyakmaz (18) ise tırın üzerlerine geldiğini fark ederek arkadaşlarını uyardığını kaydetti. Kamelyanın altında kalan Emir Güler (18) ise yaşadığı koku dolu anları dile getirdi. Dorsesi duvara asılı kalan tır çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Tır spor salonu bahçesine uçtu, gençler ölümden döndü

Tır spor salonu bahçesine uçtu, gençler ölümden döndü

Tır spor salonu bahçesine uçtu, gençler ölümden döndü

Tır spor salonu bahçesine uçtu, gençler ölümden döndü

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