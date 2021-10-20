Tır ile çarpışan otomobildeki belediye başkan yardımcısı ile belediye personeli yaralandı

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu, otomobilde bulunan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın ile belediye personeli Ekrem Ergün yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, İnegöl Alanyurt Yolu Metal Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın idaresindeki 16 Y 9785 plakalı otomobil ile Süleyman Balatekin idaresindeki 16 PN 420 plakalı tır çarpıştı.

Meydana gelen kazada savrulan tır, orta refüje çıkarak durabildi.

Otomobil sürücüsü Durmuş Aydın ve otomobilde bulunan belediye personeli Ekrem Ergün hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, olay yerinde yaralıları tedavi etti.

Araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.