Tır dorsesindeki uyuşturucu zulasını narkotik ekipleri patlattı - Haberler
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Tır dorsesindeki uyuşturucu zulasını narkotik ekipleri patlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tır dorsesindeki uyuşturucu zulasını narkotik ekipleri patlattı

Kocaeli'nin TEM Otoyolu İzmit geçişinde polis ekiplerince durdurulan iki ayrı tırın dorse demirleri içerisine gizlenmiş halde 107 kilogram eroin ele geçirildi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Tem Otoyolu İzmit geçişinde polis ekiplerince durdurulan iki ayrı tırın dorse demirleri içerisine gizlenmiş halde 107 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyon anları ise saniye saniye görüntülendi.

Olay dün akşam saatlerinde TEM İzmit geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapılan fiziki ve teknik takibin ardından uyuşturucu taşıdığı belirlenen iki tır, polis ekiplerince takibe alındı. Şüpheli iki tırın Kocaeli sınırına girdiğini belirlenen polis ekipleri operasyon düzenledi. Narkotik ekipleri eşliğinde İzmit TEM Otoyolu geçişinde durdurulan tırlarda narkotik dedektör köpeği Talisca ile yapılan aramalarda, araçların dorse iskeletini oluşturan çelik profiller içerisine uyuşturucu gizlendiği belirlendi.

Narkotik köpeğinin yoğunlaştığı demir profilleri sökerek kesen polis ekipleri, profillerin içerisinden 447 paket halinde 107 kilo eroin maddesi ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu taşıyan araçlar ise emniyet otoparkına çekildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Tır dorsesindeki uyuşturucu zulasını narkotik ekipleri patlattı

Tır dorsesindeki uyuşturucu zulasını narkotik ekipleri patlattı

Tır dorsesindeki uyuşturucu zulasını narkotik ekipleri patlattı

Tır dorsesindeki uyuşturucu zulasını narkotik ekipleri patlattı

Tır dorsesindeki uyuşturucu zulasını narkotik ekipleri patlattı

Tır dorsesindeki uyuşturucu zulasını narkotik ekipleri patlattı

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