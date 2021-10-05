TİKA'dan Bangladeş'teki Engelli Öğrencilere Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Gazipur ili Sreepur ilçesinde yaşayan engelli okul öğrencilere malzeme desteği sağladı.

50 adet tekerlekli sandalye, 40 adet işitme cihazı, 50 adet yürüme bastonu, 25 adet yürüme bastonu, 100 adet okul çantası, 50 adet tuvalet sandalyesi ve 2 adet 3 tekerlekli engelli bisikleti gibi çeşitli malzemelerin verildiği destek ile öğrencilerin okul hayatlarına daha kolay devam edebilmeleri hedeflendi.

Gazipur Valiliğinde yapılan teslim törenine Türk Büyükelçisi Mustafa Osman Turan, bölge milletvekili Mohammad Iqbal Hossain, il valisi Tariqul Islam, Sreepur Kaymakamı Md. Toriqul Islam ve diğer resmi erkan, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Bölge milletvekili törende yaptığı konuşmada, Türkiye ve Bangladeş'in iki dost ülke olduğunu, Türkiye'nin Arakan sorununda hep Bangladeş'i desteklediğini ve bu nazik yardımın çok değerli olduğunu belirterek teşekkür etti.

Büyükelçi Mustafa Osman Turan ise yaptığı konuşmada, "Milli mücadele yıllarında Bengal Müslümanlarının yardımlarını unutmadık. Böyle projeler ile aramızdaki dostlukları daha da güçlendirmektedir" dedi.

TİKA Dakka Koordinatörü İsmail Gündoğdu da yaptığı konuşmada, TİKA ofisinin Dakka'da açıldığı 2014 yılından bu yana sadece Dakka'da değil ülkenin her köşesinde eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda onlarca proje gerçekleştirdiklerini belirterek, okul çağındaki öğrencilere böyle anlamlı bir proje yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tören malzemelerin öğrencilere dağıtılmasının ardından sona erdi.

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