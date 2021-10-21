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TİHEK heyeti Diyarbakır annelerini ziyaret etti

AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel
TİHEK heyeti Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) heyeti, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) heyeti, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 780'inci gününde sürüyor.

TİHEK kurul üyesi Harun Mertoğlu, insan hakları ve eşitlik uzmanı Dr. Ertuğrul Yazar, uzman yardımcıları Oktay Alkan ve Salih Günay ile sosyal hizmet uzmanı Şeyma Gündür'den oluşan heyet, evlat nöbeti tutan anne ve babalarla görüşerek sohbet etti.

Heyet, devletin her daim acılı annelerin yanında olduğunu belirterek, ailelerin evlatlarına kavuşması temennisinde bulundu.

TİHEK heyeti Diyarbakır annelerini ziyaret etti

AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri
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