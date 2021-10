The Last of Us ve Ghost of Tsushima PC'ye gelebilir

PlayStation oyunlarının PC'ye gelen en yeni oyunları The Uncharted serisi ve God of War 2018 oldu. PC oyuncuları tüm zamanların en çok beğenilen oyunlarından bazılarını denemeye kesinlikle sevinse de, bazı PlayStation hayranları Sony'nin kararlarından pek memnun değil.

Ghost of Tsushima ve The Last of Us, tüm zamanların en popüler PlayStation Exclusive oyunlarından ikisi. The Last of Us çığır açan anlatımıyla büyük beğeni toplarken Ghost of Tsushima ise iyi tasarlanmış oyun mekaniği ile oyuncuları cezbetmişti. Birkaç iddiaya göre PC oyuncuları yakında bu iki oyunu deneyimleme şansını yakalayabileceğini söyledi.

Popüler oyun anahtarları satan internet sitelerinden biri olan Instant Gaming, Ghost of Tsushiam PC ve PS5 sürümlerini gösteren yeni bir mağaza listesi oluşturdu. Bu son gelişmeleri göz önünde bulundurarak bu gibi mağaza oluşturduğu listelemelerin geçmişte de bu şekilde atılan iddialarda doğruluğu kanıtlanmıştı.

Paylaşılan bir diğer sızıntı ise The Last of Us'ın Steam Store sayfasında göründüğüdür. Bir Reddit kullanıcısının paylaştığı bilgilerde "Başlık sadece "The Last of Us" dır, ancak ekran görüntüleri çubuğundaki video fragmanı "Remastered" başlığıdır ve ilk fotoğraf Part II'den bir görüntü. Yani sahte, ayrıca Steam'de henüz Uncharted 4/Lost Legacy listelenmedi, Naughty Dog oyunlarını ikiye katlayacaklarından şüpheliyim" sözlerine yer verdi.

Paylaşılan bilgilere göre bu sızdırılan fotoğrafın sahte olduğu konusunda iddialar yer alıyor ve paylaşılan fotoğrafın Steam Game Page Maker ile yapıldığı da düşünmektedir.

