The Last of US Bilgisayar Sürümü İddiaları Heyecanlandırdı
The Last of US bilgisayar sürümü sızıntıları bir anda herkesi heyecanlandırdı. Ancak bu iddialar ne yazık ki doğruyu yansıtmıyor. The Last of US bilgisayar sürümü iddiaları, geçtiğimiz günlerde Ghost of Tsushima iddiaları ile birlikte güç kazandı. God of War, Uncharted ve Horizon Zero Dawn gibi PlayStation exclusive oyunların bilgisayar versiyonlarının da çıkacak olması fanları heyecanlandırdı. …
The Last of US bilgisayar sürümü sızıntıları bir anda herkesi heyecanlandırdı. Ancak bu iddialar ne yazık ki doğruyu yansıtmıyor.
The Last of US bilgisayar sürümü iddiaları, geçtiğimiz günlerde Ghost of Tsushima iddiaları ile birlikte güç kazandı. God of War, Uncharted ve Horizon Zero Dawn gibi PlayStation exclusive oyunların bilgisayar versiyonlarının da çıkacak olması fanları heyecanlandırdı. Bu heyecan da çeşitli iddialar ortaya çıkmasına sebep oldu.
PlayStation'a özel oyunlar arasında belki de en çok beğenilen iki oyun, The Last of US ve Ghost of Tsushima, gerek çevre tasarımları gerekse hikayeleri ile oyuncuları büyülemeyi başarmıştı.
İddiaların temeli olan sızıntılardan bahsedelim önce. Popüler oyun anahtarı satan web sitelerinden biri olan Instant Gaming, Ghost of Tsushima sayfasını PC ve PS5 sürümlerini gösterecek şekilde güncelledi. Oyunun bilgisayara çıkış tarihi ise sitede 2022 olarak belirlenmiş ancak sitede bunun dışında pek bir bilgi bulunmuyor. Geçmişte böyle "hata"ların ne kadar tutarlı olabileceğini gördüğümüzden, Instant Gaming'in bu güncellemesinin ne anlama geldiği büyük merak konusu oldu.
İkinci sızıntı ise, The Last of US'ın Steam mağazası sayfasının bir görüntüsünden oluşuyor. Ancak bu ekran görüntüsünde kullanıcıların çıplak gözle bile tespit edebileceği hatalar var. Bir Reddit kullanıcısı, henüz Uncharted 4 bile listelenmemişken The Last of US'ın Steam mağazısının açılmasının ne kadar saçma olacağına dikkat çekiyor. Üstelik, ekran görüntüsünde görünen sayfada, oyun videosu "Remastered" sürümüne aitken resimlerde serinin ilk oyununa ve The Last of US Part II'ye ait resimler birlikte kullanılmış. Dolayısıyla bu sızıntının fake olduğuna hemfikir olabiliriz.
Henüz elimizde Ghost of Tsushima sızıntısını çürütecek veya onaylayacak bir kanıt yok. Bu yüzden şimdilik haberler i beklemeye devam etmek zorundayız. Ancak en azından The Last of US sızıntısının fake olduğunu biliyoruz. Tabi bu, gelecekte bir Last of US bilgisayar sürümü olmayacağı anlamına gelmiyor. God of War ve Uncharted bile yıllar sonra bilgisayar sürümleri ile bizleri neşelendirdiyse, neden bir gün The Last of US ve Ghost of Tsushima'yı da bilgisayarda görmeyelim? Umut etmekten zarar gelmez…