The Last of US Bilgisayar Sürümü İddiaları Heyecanlandırdı

The Last of US bilgisayar sürümü sızıntıları bir anda herkesi heyecanlandırdı. Ancak bu iddialar ne yazık ki doğruyu yansıtmıyor.

The Last of US bilgisayar sürümü iddiaları, geçtiğimiz günlerde Ghost of Tsushima iddiaları ile birlikte güç kazandı. God of War, Uncharted ve Horizon Zero Dawn gibi PlayStation exclusive oyunların bilgisayar versiyonlarının da çıkacak olması fanları heyecanlandırdı. Bu heyecan da çeşitli iddialar ortaya çıkmasına sebep oldu.

PlayStation'a özel oyunlar arasında belki de en çok beğenilen iki oyun, The Last of US ve Ghost of Tsushima, gerek çevre tasarımları gerekse hikayeleri ile oyuncuları büyülemeyi başarmıştı.

İddiaların temeli olan sızıntılardan bahsedelim önce. Popüler oyun anahtarı satan web sitelerinden biri olan Instant Gaming, Ghost of Tsushima sayfasını PC ve PS5 sürümlerini gösterecek şekilde güncelledi. Oyunun bilgisayara çıkış tarihi ise sitede 2022 olarak belirlenmiş ancak sitede bunun dışında pek bir bilgi bulunmuyor. Geçmişte böyle "hata"ların ne kadar tutarlı olabileceğini gördüğümüzden, Instant Gaming'in bu güncellemesinin ne anlama geldiği büyük merak konusu oldu.