The Crew 2'ye gösterişli 80'ler geri dönüyor

Gösterişli 80'ler ayrıca ilk kez Neon Battle LIVE Summit'te görülen üçüncü bir ruh hali etkinliğinin tanıtımını da gösterdi. Önceki tüm zirvelerin aksine, bu tüm ana etkinliklerin zirve boyunca 1980'lerin estetiğini yankılayan bir filtreye sahip olduğu ilk zirveydi. Miami Ride etkinliğine katılan tüm oyunculara DeLorean DMC-12'nin "Rad" sürümü de ücretsiz olarak verilmişti.

Ubisoft Türkiye'nin Twitter hesabından paylaştığı bir tweette "Geçen yıl hoşunuza gitmişti! Gösterişli 80'ler paketi #TheCrew2'ye geri geliyor. Sadece 2 Kasım'a kadar erişilebilir" sözlerine yer verdi.

The Crew 2, Ivory Tower tarafından geliştirilen ve Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One ve Stadia için Ubisoft tarafından yayınlanan bir 2018 açık dünya yarış video oyunudur. 2014'ün The Crew oyununun devamı niteliğindedir.

