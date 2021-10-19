TFT: Cihazlar ve Buluşlar, set 6'nın tüm kompozisyonları!
TFT: Cihazlar ve Buluşlar, set 6'nın tüm kompozisyonları!
Riot Games'in strateji tabanlı bilgisayar oyunu TFT: Cihazlar ve Buluşlar, set 6'nın tüm kompozisyonları sizlerle, hazırsak başlayalım!
Academy
Akademi şampiyonları ilave saldırı gücü ve yetenek gücü kazanır ve bir takım arkadaşı her yetenek kullandığında bu etki artar.
Garen: 1. Aşama Koruyucu
Graves: 1. Aşama Çifte Atış
Katarina: 2. Aşama Suikastçı
Leona: 3. Aşama Koruma
Lux: 4. Aşama Sihir Üstadı
Yone: 4. Aşama Atılgan
Yuumi: 5. Aşama Minnoş, Alim
Kimyasal
Belli bir can seviyesinin altına indiklerinde işler kızışıyor. Hasar azaltma ve saldırı kazanıyorlar ve her saniye azami canlarının yüzdelik bir kısmını yeniliyorlar..
Singed: 1. Aşama Mucit
Twitch: 1. Aşama Suikastçı
Warwick: 2. Aşama Atılgan
Lissandra: 3. Aşama Alim
Zac: 3. Aşama Kavgacı
Dr. Mundo: 4. Aşama Mutant, Kavgacı
Urgot: 4. Aşama Çifte Atış
Viktor: 5. Aşama Sihir Üstadı
Mutant
Mutant (3, 5) özelliği oyun boyunca devam edecek yedi biçimden birini rasgele alır.
Cihazlar ve Buluşlar, set 6 Bu özelliklerin her biri 3 mutanta ulaşılınca etkinleşir ve 5 mutanta ulaşınca gelişmiş versiyonlarına evrimleşir. Mutantlar için mümkün olan mutasyonlar şöyle:
Sinaptik Ağ: Mutant şampiyonların mana bedelleri azalır. (En az 10 mana olabilir.)
Hiper Adrenal Bezler: Mutantların saldırıları hedeflerine yönelik 2 ilave saldırı tetikleme ihtimaline sahiptir.
Biyosömürü: Tüm takım arkadaşları mutlak sömürü kazanır.
Sibernetik Adaptasyon: En az bir eşyaya sahip mutantlar ilave can ve saldırı gücü kazanır.
Metamorfoz: Her iki saniyede bir tüm mutantlar büyür ve zırh, büyü direnci, saldırı gücü ve yetenek gücü kazanır. Bu etki en fazla beş defa birikir.
Hiçlikdoğan: Hiçlikdoğan mutantlar düşük canlı rakipleri infaz eder. 5 hiçlikdoğan mutanta ulaşınca gerçek hasar verirler.
Doyumsuz İştah: Bir takım arkadaşı öldüğünde tüm mutantlar ilave saldırı gücü ve yetenek gücü kazanır.
Oyunda etkin olan mutasyona göre hangi mutantları taşıyıcı olarak seçmeniz gerektiğine karar vermelisiniz. Kadro şöyle:
Kassadin: 1. Aşama Koruyucu
Kog'Maw: 2. Aşama Keskin Nişancı, Çifte Atış
Cho'Gath: 3. Aşama Azman, Kavgacı
Malzahar: 3. Aşama Sihir Üstadı
Dr. Mundo: 4. Aşama Kimyasal, Kavgacı
Kai'Sa: 5. Aşama Atılgan
Paralı Asker
3 paralı askerin bulunduğu bir kompozisyonla bir rakibi yendiğinizde yedek kulübenize bir hazine sandığı eklenir.
Illaoi: 1. Aşama Kavgacı
Quinn: 2. Aşama Atılgan
Gangplank: 3. Aşama Çifte Atış
Miss Fortune: 3. Aşama Keskin Nişancı
Tahm Kench: 5. Aşama Kavgacı, Obur
Hurdacı
Her çatışmanın başında hurdacıların üzerindeki özellik eşiklerine (2, 4, 6) bağlı olarak artan sayıda bitmemiş bileşen eşya, o çatışma boyunca bitmiş eşyalara dönüşür.
Ezreal: 1. Aşama Mucit
Ziggs: 1. Aşama Sihir Üstadı, Yordle
Blitzcrank: 2. Aşama Koruma, Koruyucu
Trundle: 2. Aşama Kavgacı
Ekko: 3. Aşama Suikastçı
Janna: 4. Aşama Efsuncu, Alim
Jinx: 5. Aşama Kız Kardeş, Çifte Atış
Yordle
Bu kompozisyonun hamurunu özenle yordle'ladık. 3 yordle'a ulaştığınızda, oyunculara karşı her çatışmanızdan sonra yedek kulübenizde bedelsiz rasgele bir yordle belirir.
Poppy: 1. Aşama Koruma
Ziggs: 1. Aşama Sihir Üstadı, Hurdacı
Tristana: 2. Aşama Keskin Nişancı
Lulu: 2. Aşama Efsuncu
Heimerdinger: 3. Aşama Mucit, Alim
Vex: 3. Aşama Sihir Üstadı
Mucit
Mucitler savaşa mekanik yoldaşlarıyla birlikte katılır. 3 mucidiniz olduğunda, kendisine ve bir takım arkadaşına bariyer verirken bir yandan da yakındaki tüm düşmanları kışkırtan bir Mekanik Böcek kazanırsınız.
Ezreal: 1. Aşama Hurdacı
Singed: 1. Aşama Kimyasal
Zilean: 2. Aşama Otomatik
Heimerdinger: 3. Aşama Yordle, Alim
Seraphine: 4. Aşama Sosyetik
Jayce: 5. Aşama Fedai, Dönüşümcü
Azman
Tek birine bile sahip olmak bütün azmanlara kitle kontrol etkilerine karşı bağışıklık kazandırır ve bir azman daha eklerseniz onlara önemli ölçüde hasar azaltma sağlarsınız. Cihazlar ve Buluşlar, set 6
Cho'Gath: 3. Aşama Kavgacı, Mutant
Sion: 4. Aşama Seçkin, Koruyucu
Galio: 5. Aşama Koruma, Sosyetik