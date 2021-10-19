Riot Games'in strateji tabanlı bilgisayar oyunu TFT: Cihazlar ve Buluşlar, set 6'nın tüm kompozisyonları sizlerle, hazırsak başlayalım!

Academy

Akademi şampiyonları ilave saldırı gücü ve yetenek gücü kazanır ve bir takım arkadaşı her yetenek kullandığında bu etki artar.

Garen: 1. Aşama Koruyucu

Graves: 1. Aşama Çifte Atış

Katarina: 2. Aşama Suikastçı

Leona: 3. Aşama Koruma

Lux: 4. Aşama Sihir Üstadı

Yone: 4. Aşama Atılgan

Yuumi: 5. Aşama Minnoş, Alim

Kimyasal

Belli bir can seviyesinin altına indiklerinde işler kızışıyor. Hasar azaltma ve saldırı kazanıyorlar ve her saniye azami canlarının yüzdelik bir kısmını yeniliyorlar..

Singed: 1. Aşama Mucit

Twitch: 1. Aşama Suikastçı

Warwick: 2. Aşama Atılgan

Lissandra: 3. Aşama Alim

Zac: 3. Aşama Kavgacı

Dr. Mundo: 4. Aşama Mutant, Kavgacı

Urgot: 4. Aşama Çifte Atış

Viktor: 5. Aşama Sihir Üstadı

Mutant

Mutant (3, 5) özelliği oyun boyunca devam edecek yedi biçimden birini rasgele alır.

Cihazlar ve Buluşlar, set 6 Bu özelliklerin her biri 3 mutanta ulaşılınca etkinleşir ve 5 mutanta ulaşınca gelişmiş versiyonlarına evrimleşir. Mutantlar için mümkün olan mutasyonlar şöyle:

Sinaptik Ağ: Mutant şampiyonların mana bedelleri azalır. (En az 10 mana olabilir.)

Hiper Adrenal Bezler: Mutantların saldırıları hedeflerine yönelik 2 ilave saldırı tetikleme ihtimaline sahiptir.

Biyosömürü: Tüm takım arkadaşları mutlak sömürü kazanır.

Sibernetik Adaptasyon: En az bir eşyaya sahip mutantlar ilave can ve saldırı gücü kazanır.

Metamorfoz: Her iki saniyede bir tüm mutantlar büyür ve zırh, büyü direnci, saldırı gücü ve yetenek gücü kazanır. Bu etki en fazla beş defa birikir.

Hiçlikdoğan: Hiçlikdoğan mutantlar düşük canlı rakipleri infaz eder. 5 hiçlikdoğan mutanta ulaşınca gerçek hasar verirler.

Doyumsuz İştah: Bir takım arkadaşı öldüğünde tüm mutantlar ilave saldırı gücü ve yetenek gücü kazanır.

Oyunda etkin olan mutasyona göre hangi mutantları taşıyıcı olarak seçmeniz gerektiğine karar vermelisiniz. Kadro şöyle:

Kassadin: 1. Aşama Koruyucu

Kog'Maw: 2. Aşama Keskin Nişancı, Çifte Atış

Cho'Gath: 3. Aşama Azman, Kavgacı

Malzahar: 3. Aşama Sihir Üstadı

Dr. Mundo: 4. Aşama Kimyasal, Kavgacı

Kai'Sa: 5. Aşama Atılgan

Paralı Asker

3 paralı askerin bulunduğu bir kompozisyonla bir rakibi yendiğinizde yedek kulübenize bir hazine sandığı eklenir.

Illaoi: 1. Aşama Kavgacı

Quinn: 2. Aşama Atılgan

Gangplank: 3. Aşama Çifte Atış

Miss Fortune: 3. Aşama Keskin Nişancı

Tahm Kench: 5. Aşama Kavgacı, Obur

Hurdacı

Her çatışmanın başında hurdacıların üzerindeki özellik eşiklerine (2, 4, 6) bağlı olarak artan sayıda bitmemiş bileşen eşya, o çatışma boyunca bitmiş eşyalara dönüşür.

Ezreal: 1. Aşama Mucit

Ziggs: 1. Aşama Sihir Üstadı, Yordle

Blitzcrank: 2. Aşama Koruma, Koruyucu

Trundle: 2. Aşama Kavgacı

Ekko: 3. Aşama Suikastçı

Janna: 4. Aşama Efsuncu, Alim

Jinx: 5. Aşama Kız Kardeş, Çifte Atış

Yordle

Bu kompozisyonun hamurunu özenle yordle'ladık. 3 yordle'a ulaştığınızda, oyunculara karşı her çatışmanızdan sonra yedek kulübenizde bedelsiz rasgele bir yordle belirir.

Poppy: 1. Aşama Koruma

Ziggs: 1. Aşama Sihir Üstadı, Hurdacı

Tristana: 2. Aşama Keskin Nişancı

Lulu: 2. Aşama Efsuncu

Heimerdinger: 3. Aşama Mucit, Alim

Vex: 3. Aşama Sihir Üstadı

Mucit

Mucitler savaşa mekanik yoldaşlarıyla birlikte katılır. 3 mucidiniz olduğunda, kendisine ve bir takım arkadaşına bariyer verirken bir yandan da yakındaki tüm düşmanları kışkırtan bir Mekanik Böcek kazanırsınız.

Ezreal: 1. Aşama Hurdacı

Singed: 1. Aşama Kimyasal

Zilean: 2. Aşama Otomatik

Heimerdinger: 3. Aşama Yordle, Alim

Seraphine: 4. Aşama Sosyetik

Jayce: 5. Aşama Fedai, Dönüşümcü

Azman

Tek birine bile sahip olmak bütün azmanlara kitle kontrol etkilerine karşı bağışıklık kazandırır ve bir azman daha eklerseniz onlara önemli ölçüde hasar azaltma sağlarsınız. Cihazlar ve Buluşlar, set 6

Cho'Gath: 3. Aşama Kavgacı, Mutant

Sion: 4. Aşama Seçkin, Koruyucu

Galio: 5. Aşama Koruma, Sosyetik

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