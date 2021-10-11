TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanına Zehra'nın vedası damga vurdu.Peki, Teşkilat Zehra diziden ayrılıyor mu? Deniz Baysal ayrıldı mı? Deniz Baysal kimdir, kaç yaşında? Deniz Baysal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TEŞKİLAT ZEHRA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

16. bölümde Halit Başkan'a kaleme aldığı veda mektubunda "Ayrılık vakti geldi. Kızımı hem annesiz hem babasız bırakabileceğimi sanmıyorum. Bu benim görevimi de layığı ile yerine getirmeme mani olacak. Son karar elbet sizin, lütfen istemeyerek de olsa bu kutsal vazifeden affımı kabul edin." ifadeleri yer almış 10 Ekim günü yayımlanan bölümünde ise ekip arkadaşlarına vedası gündeme oturdu.

Oyuncu yayımlanan 18. yeni bölüm fragmanında da yer aldı. Ardından çıkmayacağı ön görülen Deniz Baysal'ın ayrılmasına yönelik bir açıklama yapılmadı.

Aynı zamanda Deniz Baysal'ın Twitter'dan yaptığı "Ah Zehra, üzümlü kekim" paylaşımı da ayrılığın gündemde olmadığını bir nevi doğruladı.

DENİZ BAYSAL YURTÇU KİMDİR?

Deniz Baysal Yurtçu 5 Nisan 1991'de İzmir'de doğdu. İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı. Hâlen Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okumaktadır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İlk olarak "Derin Sular", "Bitmeyen Şarkı", "Babalar ve Evlatlar" gibi bazı dizilerde roller aldı. "Aşk, Ekmek, Hayaller" adlı dizide canlandırdığı Karaca Yılmaz rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yaz ayında başlayan "Kaçak Gelinler" adlı dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Show TV'de başlayan "Beyaz Yalan" adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırmıştır. 2017-2018 yılları arasında Yapımı Avşar Yapım olan "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde başrol karakteri olan Hazan Çamkıran'ı canlandırdı. Son olarak Söz dizisinde başrol Savcı Derya Duman karakterini oynadı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Şimdi ise Teşkilat dizisinde oynamaktadır.

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