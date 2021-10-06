Tepsi Mantısı nasıl yapılır? En güzel Tepsi Mantısı tarifi! Tepsi Mantısı malzemeleri nelerdir? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tepsi Mantısı nasıl yapılır? En güzel Tepsi Mantısı tarifi! Tepsi Mantısı malzemeleri nelerdir?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Tepsi Mantısı nasıl yapılır? En güzel Tepsi Mantısı tarifi! Tepsi Mantısı malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Tepsi Mantısı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Tepsi Mantısı hazırlamak için araştırma yapmaya başladı. Peki, Tepsi Mantısı nedir? Tepsi Mantısı yapılır? Tepsi Mantısı nedir? Tepsi Mantısı malzemeleri nelerdir? İşte En güzel Tepsi Mantısı tarifi!

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Tepsi Mantısı tarifi oldu. Peki en güzel Tepsi Mantısı yemek tarifi nasıldır? Tepsi Mantısı yemeği nasıl yapılır? Tepsi Mantısı için gerekli malzemeler nelerdir?

TEPSİ MANTISI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

İç harcı için gerekli malzemeler;
 Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

  • 300 gram kıyma
  • 1 büyük boy soğan rendelenmiş
  • Bir tutam maydanoz
  • Kırmızı toz biber
  • Tuz
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Kırmızı Sosu için gerekli malzemeler;

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı salça
  • Tuz
  • Kırmızıbiber

Hamur için gerekli malzemeler; Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

  • 3 su bardağı un
  • 1 yumurta
  • Tuz
  • Aldığı kadar ılık su

Beyaz sosu için gerekli malzemeler;

  • 1 kase yoğurt
  • 1-2 diş sarımsak rendelenmiş
  • Tuz

Tepsi Mantısı nasıl yapılır? En güzel Tepsi Mantısı tarifi! Tepsi Mantısı malzemeleri nelerdir?

TEPSİ MANTISI NASIL YAPILIR?

  • Hamur malzemeleri yoğurma kabına alınıp oldukça sert bir hamur olacak şekilde yoğurulur. Yarım saat kadar dinlemeye bırakılır.
  • İç malzeme harcı bir kapta karıştırılıp hazır edilir.
  • Dinlenen hamurdan bezeler yapılır yaklaşık 3 beze çıkıyor. Her bir beze tek tek açılır.
  • Açılan hamur katlanır ve kare şekiller çıkacak şekilde kesilir.
  • Kesilen küçük karelere iç harçtan konulup iki kenarı birleştirilip yağlanmış fırın tepsisine dizilir.
  • Bütün hamur bitince mantıklarımız fırınlanır. Kızarınca fırından alınır.
  • Mantımız fırında iken sosları hazırlanır. Kırmızı sos için tereyağında salça kavrulur toz biber ve tuzu ilave edilir takriben yarım su bardağı su ilave edilir kaynayınca ocaktan alınır.
  • Beyaz sos için yoğurdunuza sarımsaklar rendelenip tuz ilave edilir ve karıştırılır biraz akışkan kıvamda olmalı.
  • Su ısıtıcısında su ısıtılır tepsimiz ocağa alınır ısınan sudan üzerini geçecek kadar ilave edilir mantılar yumuşayınca ocaktan alınır.
  • Servis tabağına aktarılan mantılara yoğurt ve salçalı sostan birer kaşık konulup servis edilir.

Yemek Tarifleri, en kolay, lezzetli ve pratik yemek tarifleri

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Joe Biden Engin Altay Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Mustafa Keser
Spor Mehmet Topal Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tepsi Mantısı nasıl yapılır? En güzel Tepsi Mantısı tarifi! Tepsi Mantısı malzemeleri nelerdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 01:17:53. #1.12#