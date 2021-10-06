Tepsi Mantısı nasıl yapılır? En güzel Tepsi Mantısı tarifi! Tepsi Mantısı malzemeleri nelerdir?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Tepsi Mantısı tarifi oldu. Peki en güzel Tepsi Mantısı yemek tarifi nasıldır? Tepsi Mantısı yemeği nasıl yapılır? Tepsi Mantısı için gerekli malzemeler nelerdir?

TEPSİ MANTISI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

İç harcı için gerekli malzemeler;

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300 gram kıyma

1 büyük boy soğan rendelenmiş

Bir tutam maydanoz

Kırmızı toz biber

Tuz

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Kırmızı Sosu için gerekli malzemeler;

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı salça

Tuz

Kırmızıbiber

Hamur için gerekli malzemeler; Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

3 su bardağı un

1 yumurta

Tuz

Aldığı kadar ılık su

Beyaz sosu için gerekli malzemeler;

1 kase yoğurt

1-2 diş sarımsak rendelenmiş

Tuz

TEPSİ MANTISI NASIL YAPILIR?

Hamur malzemeleri yoğurma kabına alınıp oldukça sert bir hamur olacak şekilde yoğurulur. Yarım saat kadar dinlemeye bırakılır.

İç malzeme harcı bir kapta karıştırılıp hazır edilir.

Dinlenen hamurdan bezeler yapılır yaklaşık 3 beze çıkıyor. Her bir beze tek tek açılır.

Açılan hamur katlanır ve kare şekiller çıkacak şekilde kesilir.

Kesilen küçük karelere iç harçtan konulup iki kenarı birleştirilip yağlanmış fırın tepsisine dizilir.

Bütün hamur bitince mantıklarımız fırınlanır. Kızarınca fırından alınır.

Mantımız fırında iken sosları hazırlanır. Kırmızı sos için tereyağında salça kavrulur toz biber ve tuzu ilave edilir takriben yarım su bardağı su ilave edilir kaynayınca ocaktan alınır.

Beyaz sos için yoğurdunuza sarımsaklar rendelenip tuz ilave edilir ve karıştırılır biraz akışkan kıvamda olmalı.

Su ısıtıcısında su ısıtılır tepsimiz ocağa alınır ısınan sudan üzerini geçecek kadar ilave edilir mantılar yumuşayınca ocaktan alınır.

Servis tabağına aktarılan mantılara yoğurt ve salçalı sostan birer kaşık konulup servis edilir.

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