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TEMİZ CAMİ, HUZURLU İBADET

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TEMİZ CAMİ, HUZURLU İBADET

TEMİZ CAMİ, HUZURLU İBADETAntakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sosyal belediyecilik kapsamında cami, türbe, ziyaret, kilise ve havra gibi ibadethanelerde temizlik ve hijyen çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor.

TEMİZ CAMİ, HUZURLU İBADET

Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sosyal belediyecilik kapsamında cami, türbe, ziyaret, kilise ve havra gibi ibadethanelerde temizlik ve hijyen çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor.

Yapılan açıklamada Antakya Belediyesi'nin kutsal mekanların temizliğine önem verdiği ve her zaman temiz kalması için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları özenle gerçekleştirdiği, vatandaşların tertemiz bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşların ibadetlerini huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla başlatılan çalışmaların, pandeminin tamamen biteceği süreye kadar daha sık devam edeceği belirtildi.

Yayın Tarihi :

11 Ekim, 2021

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