Temel Bilim Derslerinin Uygulamalarının Geliştirilmesine Yönelik Toplantı Düzenlendi 11-10-2021 - Haberler
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Temel Bilim Derslerinin Uygulamalarının Geliştirilmesine Yönelik Toplantı Düzenlendi 11-10-2021

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Temel Bilim Derslerinin Uygulamalarının Geliştirilmesine Yönelik Toplantı Düzenlendi 11-10-2021

Temel Bilim Derslerinin Uygulamalarının Geliştirilmesine Yönelik Toplantı DüzenlendiFakültemiz Lisans Programlarının ders planlarında bulunan temel bilim derslerinin (Fizik, Kimya, Botanik, Organik Kimya, Bitki Sistematiği vb.

Temel Bilim Derslerinin Uygulamalarının Geliştirilmesine Yönelik Toplantı Düzenlendi

Fakültemiz Lisans Programlarının ders planlarında bulunan temel bilim derslerinin (Fizik, Kimya, Botanik, Organik Kimya, Bitki Sistematiği vb. ) uygulamalarını geliştirilmesi ve işbirliği hususlarında Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker Başkanlığında 11. 10. 2021 tarihinde toplantı düzenlendi.

Toplantıya Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Arat, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Gülkız Şener, Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serbülent Yıldırım, Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim İsmet Öztürk katıldılar.

Ziraat Fakültesinin Lisans Programlarının akreditasyonu sürecinde uygulamalı eğitimin geliştirilmesi ve işbirliği olanaklarının görüşüldüğü toplantı sağlıklı ve başarılı akademik bir yıl dilekleri ile tamamlandı.

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Haber: Temel Bilim Derslerinin Uygulamalarının Geliştirilmesine Yönelik Toplantı Düzenlendi 11-10-2021 - Haberler
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