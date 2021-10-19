ANKARA (İHA) - TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç kamyonete arkadan çarptı: 4 yaralı

İSTANBUL - TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde seyir halinde olan hafif ticari araç, önünde seyreden kamyonete arkadan çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 04.15 sıralarında TEM Otoyolu Alibeyköy mevkii Ankara istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde 34 AAZ 298 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden 16 KIP 71 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpışma sonrası savrulan kamyonet yan yatarken hafif ticari araç bariyerlere çarparak ters istikamete döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.