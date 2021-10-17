TEM'de kaygan zeminde aşırı hız kazaya neden oldu: 4 yaralı - Haberler
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TEM'de kaygan zeminde aşırı hız kazaya neden oldu: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM'de kaygan zeminde aşırı hız kazaya neden oldu: 4 yaralı TEM'de yağmur, kazayı beraberinde getirdiİSTANBUL TEM Ümraniye'de kaygan zeminde aşırı hız sonrası aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, ticari taksiye çarptı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - TEM'de kaygan zeminde aşırı hız kazaya neden oldu: 4 yaralı

TEM'de yağmur, kazayı beraberinde getirdi

İSTANBUL TEM Ümraniye'de kaygan zeminde aşırı hız sonrası aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi sürücüsü önünde seyir halinde olan bir diğer araca çarparak bariyerlere savruldu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Ümraniye TEM yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 BFH 239 plakalı Mercedes Vıto marka araç sürücüsü yağmur sonrası kayganlaşan zeminde aşırı hız yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyir halinde olan ticari taksiye çarptı. Taksi, çarpmanın etkisiyle yol üzerinde seyir halinde olan bir başka araca çarparak bariyerlere savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ticari taksi içerisinde sıkışan Fatma Küçükel isimli müşteriyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

"Minibüs hızla gelince bu hale geldik"

Kazada yaralanan araç sürücülerinden Hüseyin Hakkı Çalık, "Biz yolda seyir halinde olduğumuz sırada burada maddi hasarlı kaza olduğunu gördük yavaşladık. Bizim arkamızdan gelen minibüs hızla gelince taksiye bize çarparak bu hale getirdi. Yola savrulduk. Karşı şeride taşsaydık belki şu an kurtulamayacaktık. Taksinin içerisinde müşteri varmış. O biraz ağır yaralanmıştı" diye konuştu.

TEM'de kaygan zeminde aşırı hız kazaya neden oldu: 4 yaralı

TEM'de kaygan zeminde aşırı hız kazaya neden oldu: 4 yaralı

TEM'de kaygan zeminde aşırı hız kazaya neden oldu: 4 yaralı

TEM'de kaygan zeminde aşırı hız kazaya neden oldu: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: TEM'de kaygan zeminde aşırı hız kazaya neden oldu: 4 yaralı - Haberler
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