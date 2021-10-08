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Son dakika haberi! TEM'de 7 milyon kaçak makaron ele geçirildi: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: TEM'de 7 milyon kaçak makaron ele geçirildi: 1 gözaltı Kocaeli'nin TEM Otoyolu'nda polis ekiplerince durdurulan kamyonda 7 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

KOCAELİ (İHA) - TEM'de 7 milyon kaçak makaron ele geçirildi: 1 gözaltı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Tem Otoyolu'nda polis ekiplerince durdurulan kamyonda 7 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bir kamyonu takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü polisleri, Kocaeli TEM otoyolu üzerinde aracı durdurdu. Polis ekiplerince sürücünün araçtan indirilmesinin ardından kamyonda yapılan aramada 700 koli halinde 7 milyon dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Olay hakkında 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapıldı.

Son dakika haberi! TEM'de 7 milyon kaçak makaron ele geçirildi: 1 gözaltı

Son dakika haberi! TEM'de 7 milyon kaçak makaron ele geçirildi: 1 gözaltı

Son dakika haberi! TEM'de 7 milyon kaçak makaron ele geçirildi: 1 gözaltı

Son dakika haberi! TEM'de 7 milyon kaçak makaron ele geçirildi: 1 gözaltı

Son dakika haberi! TEM'de 7 milyon kaçak makaron ele geçirildi: 1 gözaltı

Son dakika haberi! TEM'de 7 milyon kaçak makaron ele geçirildi: 1 gözaltı

Son dakika haberi! TEM'de 7 milyon kaçak makaron ele geçirildi: 1 gözaltı

Son dakika haberi! TEM'de 7 milyon kaçak makaron ele geçirildi: 1 gözaltı

Son dakika haberi! TEM'de 7 milyon kaçak makaron ele geçirildi: 1 gözaltı

Son dakika haberi! TEM'de 7 milyon kaçak makaron ele geçirildi: 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı / Gürcan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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