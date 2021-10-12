Tekirdağ'da feci kaza...Yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 ölü - Haberler
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Tekirdağ'da feci kaza...Yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da feci kaza...Yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 ölü Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, yağış sebebiyle kayganlaşan kolda yoldan çıkarak ağaca çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da feci kaza...Yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 ölü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, yağış sebebiyle kayganlaşan kolda yoldan çıkarak ağaca çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Büyükkarıştıran karayolu 4. Km üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muratlı'dan Büyükkarıştıran istikametine doğru seyir halindeki 34 PM 3489 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği ve kaygan zeminin de tesiriyle kayarak yoldan çıktı. Yol kenarındaki ağaca çarpıp takla atan otomobil takla attı.

Yaşanan feci kazada araçta sıkışan Cenap Akay ve Servet Arda olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan Mehmet Akay ise, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mehmet Akay da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da feci kaza...Yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 ölü

Tekirdağ'da feci kaza...Yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 ölü

Tekirdağ'da feci kaza...Yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 ölü

Tekirdağ'da feci kaza...Yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 ölü

Tekirdağ'da feci kaza...Yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 ölü

Tekirdağ'da feci kaza...Yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 ölü

Tekirdağ'da feci kaza...Yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 ölü
İhlas Haber Ajansı / Müberra Çelebi - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tekirdağ'da feci kaza...Yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 ölü - Haberler
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