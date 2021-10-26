Bottan denize düşerek kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Haberler
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Bottan denize düşerek kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, botun alabora olması nedeniyle denize düşüp kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, botun alabora olması nedeniyle denize düşüp kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarına dün gece ara veren ekipler, denizde kaybolan Muaz Bellikli'yi (22) bulmak için yeniden çalışma başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı arama çalışmalarını 2 bot, helikopter ve dalgıç ekiplerle havadan, karadan ve denizden sürdürüyor.

Mürefte Limanı açıklarında dün karaya oturan römorköre yardım için giden bot, olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora olmuş, bottaki 2 kişi denize düşmüştü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu denizde Metin Altan'ın (46) cansız bedenine ulaşmış, Muaz Bellikli'yi bulmak için arama çalışması başlatmıştı.

Bottan denize düşerek kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Bottan denize düşerek kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Bottan denize düşerek kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Bottan denize düşerek kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Bottan denize düşerek kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Bottan denize düşerek kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Bottan denize düşerek kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Bottan denize düşerek kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Bottan denize düşerek kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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