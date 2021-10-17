Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın kurmuş olduğu Team Demiral Esports VALORANT sahnesine takım koçu Raavas'ı duyurarak giriş yaptı. Genç espor organizasyonu bu hareketi ile VALORANT söylentilerini de doğrulamış oldu. VALORANT kadrosunun ilk üyesi olan Bedirhan "Raavas" Avcı'nın ardından taraftarlar yeni kadroyu merakla bekliyor gibi görünüyor. Bakalım Team Demiral Esports şu an ülkemizde ve dünyada popüler olan VALORANT esporunda nasıl başarılar elde edecek?

Yeni kurulmuş bir espor organizasyonu olmasına rağmen şimdiden birkaç oyunda kadrosunu tamamlayan Team Demiral Esports gelişen espor ekosisteminde şimdiden yer edinmişe benziyor. Bakalım takım bünyesindeki kadrolar ile birlikte ne gibi şampiyonlukları bize gösterecek!?

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