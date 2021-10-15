Tayanç Ayaydın kimdir? Tayanç Ayaydın kaç yaşında, nereli? Tayanç Ayaydın biyografisi! - Haberler
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Tayanç Ayaydın kimdir? Tayanç Ayaydın kaç yaşında, nereli? Tayanç Ayaydın biyografisi!

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Tayanç Ayaydın kimdir? Tayanç Ayaydın kaç yaşında, nereli? Tayanç Ayaydın biyografisi!

Tayanç Ayaydın 2016-2017 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Hayat Şarkısı adlı dizide Hüseyin Cevher karakterini canlandırdı. Günümüzde ise TRT 1'de yayımlanan ilk Bir Zamanlar Kıbrıs adı ile sonra Kıbrıs: Zafere Doğru isimli dizide Nikos Simpson karakterini canlandırmaktadır. Peki, Tayanç Ayaydın kimdir? Tayanç Ayaydın kaç yaşında, nereli? Tayanç Ayaydın hayatı ve biyografisi nedir?

Tayanç Ayaydın 2016-2017 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Hayat Şarkısı adlı dizide Hüseyin Cevher karakterini canlandırdı. Günümüzde ise TRT 1'de yayımlanan ilk Bir Zamanlar Kıbrıs adı ile sonra Kıbrıs: Zafere Doğru isimli dizide Nikos Simpson karakterini canlandırmaktadır. Peki, Tayanç Ayaydın kimdir? Tayanç Ayaydın kaç yaşında, nereli? Tayanç Ayaydın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TAYANÇ KİMDİR?

Tayanç Ayaydın (d. 7 Ağustos 1979, İstanbul), Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Birçok sinema filmi ve dizide rol alan oyuncu 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tayanç Ayaydın Özel Doğa koleji mezunudur. Liseyi Tercüman Lisesi ve İstek Vakfı Lisesinde tamamlamıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü tamamlamıştır. 2011 yılında oyuncu Bulut Köpük ile bir evlilik gerçekleştirmiş ancak aynı sene boşanmışlardır. Aliye dizisinde Doktor Kahraman karakterini canlandıran Tayanç Ayaydın bu dizi ile tanınmaya başlamıştır. 2009-2013 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Sakarya Fırat dizisinde Uzm.J.II Kad. Çvş. Osman Kanat rolünü canlandırmıştır. Tayanç Ayaydın 2016-2017 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Hayat Şarkısı adlı dizide Hüseyin Cevher karakterini canlandırdı. Günümüzde ise TRT 1'de yayımlanan ilk Bir Zamanlar Kıbrıs adı ile sonra Kıbrıs: Zafere Doğru isimli dizide Nikos Simpson karakterini canlandırmaktadır.

ÖDÜLLERİ

2008 – 45. Antalya Film Şenliği – En İyi Erkek Oyuncu – Pazar – Bir Ticaret Masalı

2008 – 61. Locarno Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Pazar – Bir Ticaret Masalı

Tayanç Ayaydın'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Tek Yürek (Halit) (TV Dizisi)

2017 – Kırgın Çiçekler (Ejder) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Şarkısı (Hüseyin)(TV Dizisi)

2016 – Emanet (Mirza) (TV Filmi)

2016 – Bana Git De (Ali) (Sinema Filmi)

2015 – Yeni Hayat (Orhan) (TV Filmi)

2015 – Son Bir Dans (Tolga) (Sinema Filmi)

2015 – Güvenlik (Mirza) (TV Filmi)

2014 – Zeytin Tepesi (Tarık Karatay) (TV Dizisi)

2013 – Aşk Kırmızı (Ferhat) (Sinema Filmi)

2010 – Ses (Sinema Filmi)

2009 – 2012 – Sakarya Fırat (Osman Kanat) (TV Dizisi)

2009 – Ey Aşk Nerdesin (Serdar) (TV Dizisi)

2009 – Büşra (Yaman) (Sinema Filmi)

2009 – 11'e 10 Kala (Ömer) (Sinema Filmi)

2008 – Aşk Yakar (Selim) (TV Dizisi)

2007 – Pazar – Bir Ticaret Masalı (Mihram) (Sinema Filmi)

2006 – 2007 – Sıla (Abay) (TV Dizisi)

2004 – Ziyaret (Kısa Film)

2004 – Kalbin Zamanı (Genç Cemil) (Sinema Filmi)

2004 – Gece Yürüyüşü (TV Dizisi)

2004 – Aliye (Kahraman) (TV Dizisi)

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Haber: Tayanç Ayaydın kimdir? Tayanç Ayaydın kaç yaşında, nereli? Tayanç Ayaydın biyografisi! - Haberler
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