Tatvan'da kontrolden çıkan tır devrildi
AA / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel
İran'dan Gaziantep'e plastik ham maddesi taşıyan tır, Tatvan-Van kara yolunda devrildi.
VAN (AA) - İran'dan Gaziantep'e plastik ham maddesi taşıyan tır, Tatvan- Van kara yolunda devrildi.
İranlı sürücü Asghar Ghorbani yönetimindeki 19 B 829 10 plakalı tır, Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Ghorbani ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dorsesindeki plastik ham maddesi yola savrulan tır, vinç yardımıyla kaldırılmasıyla yolda ulaşım sağlandı.
AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri