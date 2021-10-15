Taş Tepeler | İlk kez bir insan iskeleti bulundu

ŞANLIURFA (DailyMotion.com) - Şanlıurfa'da Göbeklitepe'nin ardından 11 tepenin daha keşfi yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Harran Ovası'nda 100 kilometre genişliğinde bir alana yayılan bu 12 tepeye Taş Tepeler adını verdi. Yedi yerde kazı çalışmaları başladı. DW Türkçe yeni kazılan tepelerdeydi; kazılardan sorumlu arkeologlar ile görüştü.

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri