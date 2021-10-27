Tarihin İlk Kenti Çatalhöyük'ün Sıra Dışı İzleri TRT Belgesel'de

1960'larda tesadüfen keşfinden sonra dünyaca ünlenen ancak gizemi halen tamamen çözülemeyen tarihi yerleşim merkezi Çatalhöyük, bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. 9400 yıl önce Anadolu'da inşa edilen ve yapılan çalışmalarla tarihin ilk kenti olduğu ortaya çıkan Çatalhöyük'ün içerisinde barındırdığı sayısız gizem, "Gizemli Tarih" belgeselinin yeni bölümünde ele alınıyor.

Mısır piramitlerinden daha büyük, Stonehenge'den daha eski

Yerleşik hayatın ve tarım üretiminin ilk evrelerinde gizemli bir toplumun Konya bozkırı içinde 8000 kişinin aynı anda yaşayabileceği büyüklükte bir metropol inşa etmesiyle ortaya çıkan Çatalhöyük, tüm dünya tarihçilerinin dikkatini çekti. Çatalhöyük, İngiltere'deki Stonehenge'den 5000 yıl önce inşa edilmişti ve artık tarih için yeni bir dönüm noktasıydı.

Anlam verilemeyen gizemli detaylar

Çatalhöyük tarihi kenti kapısız evleri, başsız insanlara saldıran kızıl akbaba çizimleri, evlerde bulunan boğa başları, bir volkan patlamasını anlatan tarihin ilk haritası ve evlerin zemininde bulunan cesetleriyle içerisinde bir dizi gizemi barındırıyor. Çatalhöyük'te hangi topluluğun yaşadığı ve şehirlerini neden terk ettikleri halen gizemini koruyor. Tüm bunların ne anlama geldiğini araştıran Prof. Dr. Kırık, konunun uzmanlarıyla bir araya geliyor. "Gizemli Tarih Çatalhöyük" bölümü, bu akşam saat 20.00'de Trt Belgesel'de.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet