Tarihi köprünün yanına sonradan inşa edilen köprünün kaldırılmasını istiyorlar

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Unesco Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Malabadi Köprüsü'nün yanına sonradan inşa edilen köprünün kaldırılması istendi. Mahalle muhtarı Kasım Turan, bu köprünün, 900 yıllık Malabadi'nin yanında kötü bir görüntü oluşturduğunu belirterek, "Bu köprü, Malabadi'nin çehresini bozmaktadır" dedi.

Silvan ilçesinde Batman Çayı üzerinde kurulu, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Malabadi Köprüsü, Artuklular döneminde Timurtaş bin İlgazi bin Artuk tarafından 1147 yılında yaptırıldı. 7 metre genişliğinde ve 150 metre uzunluğundaki köprü, 40,86 metre açıklığındaki sivri ana kemeri ile dikkat çekiyor. Malabadi, aynı zamanda dünyanın bugüne ulaşan en büyük kemer açıklığına sahip taş kemer köprüsü.

Mahallede kafe işleten Recep Uysal da "Dünyanın en büyük taş kemerli köprüsüdür. Dünyada ilk paralı geçiş olan köprüdür. Bir sürü özelliği var. Avrupa'dan insanlar buraya geliyor. Çevre düzenlemesinin yapılmasını istiyoruz. Ayrıca yolun aşağıya verilmesini istiyoruz. Çünkü köprünün görüntüsünü bozuyor. Bu yol, yaklaşık 60 yıl önce yapılmış" diye konuştu.