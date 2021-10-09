Taraklı'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Taraklı'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / Murat Diri - Haberler | Güncel
Taraklı'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Ankara Caddesi'nde seyreden Ali Cengiz U. idaresindeki 34 UV 4404 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Taraklı'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / Murat Diri - Son Dakika Haberleri
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