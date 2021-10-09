Taraklı'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
AA / Murat Diri - Haberler | Güncel
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Ankara Caddesi'nde seyreden Ali Cengiz U. idaresindeki 34 UV 4404 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Murat Diri - Son Dakika Haberleri