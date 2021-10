Tanışma ve Oryantasyon Günü 2021-2022 Tarih: 15/10/2021

Saat: 10: 30 - 20: 00

Sevgili Öğrencilerimiz,

Beykoz Üniversitesine hoş geldiniz.

Üniversitemizin Tanışma ve Oryantasyon Programı 15 Ekim 2021 Cuma Günü çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Program genel hatları ile aşağıdaki gibidir.

Tüm oturumlar üniversitemizin YouTube kanalı ve Zoom üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecektir. Zoom üzerinden yapılacak oturumlara katılabilmeniz için bilgisayar ve/veya cep telefonunuzda Zoom uygulamasının kurulu olması gerekmektedir. Zoom hesaplarınızın Üniversitemizin e-posta adresi ile adsoyad@ogrenci. beykoz. edu. tr açılması gerekmektedir. Konu hakkındaki soru ve sorunlarınız için uzem@beykoz. edu. tr e-posta adresi üzerinden Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Zoom uygulamasını kurmak için tıklayınız: https://zoom. us/download

Çevrim içi ve canlı yapılacak Tanışma ve Oryantasyon Programında Rektörünüz, Dekan/Müdürleriniz, Bölüm/Program Başkanlarınız, Öğretim Üyeleriniz, Öğretim Görevlileriniz ve size yol gösterecek Akademik Danışmanlarınız ile tanışacak ayrıca idari birimler ve öğrenci kulüpleri tarafından hazırlanan çeşitli bilgilendirme videoları izleyebileceksiniz.

En altta bulunan "15 Ekim Canlı Oturumlar" kutusuna tıklayarak programda belirtilen canlı oturumların linklerine ulaşabilirsiniz.

Dear Students,

Welcome to Beykoz University.

Orientation Program for freshman (Undergraduate-graduate) will be held on Friday, 15th October 2021 online. The session for our international students will be between 16: 00-17: 00 on zoom. You can join the live meeting via https://zoom. us/j/93545045315

International students' orientation covers important immigration and academic information specifically of interest to all international students beginning at Beykoz University.

PROGRAM 15 Ekim 2021, Cuma 10: 30 - 11: 15

Oryantasyon Programı Açılış Konuşması

Prof. Dr. Mehmet DURMAN, Rektör

11: 15 - 12: 15

İsa OKUL, Öğrenci Konseyi Başkanı

Elif Selvi ÇİFÇİ, Öğrenci Kulüpleri Başkanı

Öğrenci Konseyi Başkanı ve Öğrenci Kulüpleri Başkanları ile Tanışma

Üniversitedeki Yaşam ile İlgili Faydalı Bilgilerin Paylaşımı

13: 00 - 13: 30

Fakülte/Yüksekokul Dekan ve Müdürleri ve Fakülte/Yüksekokul Sekreterleri ile Tanışma

Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarımızın Tanıtımı

13: 30 - 14: 30

Bölüm/Program Başkanları, Akademik Kadro ile Tanışma

Bölüm ve Programlar ile AKTS Bilgi Paketi ve Akademik Danışmanlık Sisteminin Tanıtılması

10: 30 - 12: 30

Genel Sekreterlik ve İdari Birim Müdürleri ile Tanışma

Genel Sekreter ve Yardımcıları

Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Kariyer Merkezi Müdürlüğü

Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık

Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü

Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü

Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Öğrencilerle İlgili İdari Birim ve Hizmetlerimizin Tanıtımı.

16: 00 - 17: 00

Orientation for international students

(Undergraduate-Graduate)

International Student Orientation covers important immigration and academic information specifically of interest to all international students beginning at Beykoz University.

19: 00 - 20: 00

Lisansüstü Programlar Enstitüsü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Nuriye BAYRAKTAR ve Ensititü Sekreteri ile Tanışma

Ana Bilim Dalı Başkanları ve ilgili Dekanlar ile Tanışma ve Ensititü ve Programlar Hakkında Bilgilendirme

Genel oturumdan sonra öğrenciler programları adına açılacak odalara giderek Ana Bilim Dalı Başkanları ve Dekanları ile tanışabilirler.

İlgili içeriklere ulaşmak için lütfen aşağıdaki kutulara tıklayınız.

Bu içerik 13/10/2021 tarihinde güncellenmiştir.

