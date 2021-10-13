Tanışma ve Oryantasyon Günü 2021-2022
Tanışma ve Oryantasyon Günü 2021-2022 Tarih: 15/10/2021Saat: 10: 30 - 20: 00Sevgili Öğrencilerimiz,Beykoz Üniversitesine hoş geldiniz.
Tanışma ve Oryantasyon Günü 2021-2022 Tarih: 15/10/2021
Saat: 10: 30 - 20: 00
Sevgili Öğrencilerimiz,
Beykoz Üniversitesine hoş geldiniz.
Üniversitemizin Tanışma ve Oryantasyon Programı 15 Ekim 2021 Cuma Günü çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Program genel hatları ile aşağıdaki gibidir.
Tüm oturumlar üniversitemizin YouTube kanalı ve Zoom üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecektir. Zoom üzerinden yapılacak oturumlara katılabilmeniz için bilgisayar ve/veya cep telefonunuzda Zoom uygulamasının kurulu olması gerekmektedir. Zoom hesaplarınızın Üniversitemizin e-posta adresi ile adsoyad@ogrenci. beykoz. edu. tr açılması gerekmektedir. Konu hakkındaki soru ve sorunlarınız için uzem@beykoz. edu. tr e-posta adresi üzerinden Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Zoom uygulamasını kurmak için tıklayınız: https://zoom. us/download
Çevrim içi ve canlı yapılacak Tanışma ve Oryantasyon Programında Rektörünüz, Dekan/Müdürleriniz, Bölüm/Program Başkanlarınız, Öğretim Üyeleriniz, Öğretim Görevlileriniz ve size yol gösterecek Akademik Danışmanlarınız ile tanışacak ayrıca idari birimler ve öğrenci kulüpleri tarafından hazırlanan çeşitli bilgilendirme videoları izleyebileceksiniz.
En altta bulunan "15 Ekim Canlı Oturumlar" kutusuna tıklayarak programda belirtilen canlı oturumların linklerine ulaşabilirsiniz.
Dear Students,
Welcome to Beykoz University.
Orientation Program for freshman (Undergraduate-graduate) will be held on Friday, 15th October 2021 online. The session for our international students will be between 16: 00-17: 00 on zoom. You can join the live meeting via https://zoom. us/j/93545045315
International students' orientation covers important immigration and academic information specifically of interest to all international students beginning at Beykoz University.
PROGRAM 15 Ekim 2021, Cuma 10: 30 - 11: 15
Oryantasyon Programı Açılış Konuşması
Prof. Dr. Mehmet DURMAN, Rektör
11: 15 - 12: 15
İsa OKUL, Öğrenci Konseyi Başkanı
Elif Selvi ÇİFÇİ, Öğrenci Kulüpleri Başkanı
Öğrenci Konseyi Başkanı ve Öğrenci Kulüpleri Başkanları ile Tanışma
Üniversitedeki Yaşam ile İlgili Faydalı Bilgilerin Paylaşımı
13: 00 - 13: 30
Fakülte/Yüksekokul Dekan ve Müdürleri ve Fakülte/Yüksekokul Sekreterleri ile Tanışma
Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarımızın Tanıtımı
13: 30 - 14: 30
Bölüm/Program Başkanları, Akademik Kadro ile Tanışma
Bölüm ve Programlar ile AKTS Bilgi Paketi ve Akademik Danışmanlık Sisteminin Tanıtılması
10: 30 - 12: 30
Genel Sekreterlik ve İdari Birim Müdürleri ile Tanışma
Genel Sekreter ve Yardımcıları
Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Kariyer Merkezi Müdürlüğü
Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü
Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık
Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü
Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü
Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Öğrencilerle İlgili İdari Birim ve Hizmetlerimizin Tanıtımı.
16: 00 - 17: 00
Orientation for international students
(Undergraduate-Graduate)
International Student Orientation covers important immigration and academic information specifically of interest to all international students beginning at Beykoz University.
19: 00 - 20: 00
Lisansüstü Programlar Enstitüsü Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Nuriye BAYRAKTAR ve Ensititü Sekreteri ile Tanışma
Ana Bilim Dalı Başkanları ve ilgili Dekanlar ile Tanışma ve Ensititü ve Programlar Hakkında Bilgilendirme
Genel oturumdan sonra öğrenciler programları adına açılacak odalara giderek Ana Bilim Dalı Başkanları ve Dekanları ile tanışabilirler.
İlgili içeriklere ulaşmak için lütfen aşağıdaki kutulara tıklayınız.
Bu içerik 13/10/2021 tarihinde güncellenmiştir.