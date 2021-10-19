Taliban sonrası Pakistan'da değerli taş endüstrisi zor günler geçiriyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taliban sonrası Pakistan'da değerli taş endüstrisi zor günler geçiriyor

AA / Hasnain Ali - Haberler | Güncel

Taliban'ın Afganistan'da iktidara gelmesinden sonra, Pakistan'ın değerli taş endüstrisi zor günler geçiriyor.

Taliban'ın Afganistan'da iktidara gelmesinden sonra, Pakistan'ın değerli taş endüstrisi zor günler geçiriyor.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver şehrindeki tüccarlar, değerli taş pazarındaki işlerin durma noktasına geldiğini söylediler.

Taş ustaları, Taliban'ın Afganistan'da iktidara geldiğinden beri Afganistan'dan yeterince değerli taş alamadıklarını, bu nedenle tüm Pakistan pazarında değerli taş fiyatlarının arttığını ve satışlarının da kötüleştiğini söylediler.

Taliban sonrası Pakistan'da değerli taş endüstrisi zor günler geçiriyor

Taliban sonrası Pakistan'da değerli taş endüstrisi zor günler geçiriyor

Taliban sonrası Pakistan'da değerli taş endüstrisi zor günler geçiriyor

Taliban sonrası Pakistan'da değerli taş endüstrisi zor günler geçiriyor
AA / Hasnain Ali - Son Dakika Haberleri
DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı

DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title