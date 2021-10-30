Taliban: Dünya ülkeleri önce Afganistan'ı resmi olarak tanımalı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taliban: Dünya ülkeleri önce Afganistan'ı resmi olarak tanımalı

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Taliban: Dünya ülkeleri önce Afganistan'ı resmi olarak tanımalı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in açıklaması - Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD'nin Kabil'deki büyükelçiliğini yeniden aktif hale getirmesini istedi KABİL (AA) – Taliban Sözcüsü ve geçici hükümetin Kültür Bakan Yardımcı Vekili Zabihullah Mücahid, ABD başta olmak üzere dünya...

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in açıklaması - Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD'nin Kabil'deki büyükelçiliğini yeniden aktif hale getirmesini istedi

KABİL (AA) – Taliban Sözcüsü ve geçici hükümetin Kültür Bakan Yardımcı Vekili Zabihullah Mücahid, ABD başta olmak üzere dünya ülkelerinin Taliban yönetimini resmi olarak tanımaya ihtiyacının olduğunu belirterek, "Dünya ülkeleri önce Afganistan'ı resmi olarak tanımalı." dedi.

Mücahid, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hükümet Basın Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Taliban yetkililerinin son bir haftada Rusya, İran, Özbekistan, Pakistan ve Türkmenistan başta olmak üzere bu ülkelerin yetkilileriyle görüştüğünü kaydeden Mücahid, görüşme kapsamında gerçekleşen diplomatik trafiğin olumlu geçtiğini vurguladı.

Mücahid, Afganistan'ın başka ülkelere herhangi bir tehdit oluşturmadığını, ülkede güvenliğin sağlandığını, yasalara dayanan bir hükümet kurulduğunu ve halkın refahının sağlandığını savundu.

Taliban hükümetinin resmi olarak tanınması için bazı ülkelerle görüşüldüğünü aktaran Mücahid, şu ifadeleri kullandı:

"Amerika başta olmak üzere dünya ülkelerinin Taliban'ı resmi olarak tanımaya ihtiyacı var. Çünkü Taliban yönetim olarak resmi tanınmanın gerekli şartlarını yerine getirdi. Dünya ülkeleri önce Afganistan'ı resmi olarak tanımalı. Çünkü, Afganistan başka ülkeler için tehdit oluşturacak bir toprak değildir."

Mücahid, Taliban yönetiminin resmi olarak tanınmasının Afgan halkının doğal hakkı olduğunu sözlerine ekledi.

ABD'ye "büyükelçiliği aç" çağrısı

ABD'ye yeniden Kabil'deki büyükelçiliğini faaliyete geçirmesi çağrısı yapan Mücahid, "ABD başta olmak üzere tüm dünya ile diplomatik ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz." İfadelerini kullandı.

Taliban: Dünya ülkeleri önce Afganistan'ı resmi olarak tanımalı

Taliban: Dünya ülkeleri önce Afganistan'ı resmi olarak tanımalı

Taliban: Dünya ülkeleri önce Afganistan'ı resmi olarak tanımalı

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri
Boğaz kenarındaki herkes bir anda o yöne baktı! ABD savaş gemisinde dikkat çeken 'silah' detayı

Boğaz kenarındaki herkes bir anda o yöne baktı! ABD savaş gemisinde dikkat çeken 'silah' detayı

 ABD'den 29 Ekim mesajı: Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve ABD'nin ortağıdır

ABD'den 29 Ekim mesajı: Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve ABD'nin ortağıdır
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title