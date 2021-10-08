Son dakika haberleri | Karantinayı ihlal eden sürücünün otomobille taksiciye çarptığı anlar kamerada - Haberler
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Son dakika haberleri | Karantinayı ihlal eden sürücünün otomobille taksiciye çarptığı anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, koronavirüs nedeniyle karantinada olması gerekirken, otomobiliyle yarış yapan Eren Ç.'nin (35), yol kenarında aracının yanında bekleyen taksi şoförü Hüseyin Bican'a çarptığı anların mobese kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, koronavirüs nedeniyle karantinada olması gerekirken, otomobiliyle yarış yapan Eren Ç.'nin (35), yol kenarında aracının yanında bekleyen taksi şoförü Hüseyin Bican'a çarptığı anların mobese kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde, Bican'ın çarpmanın etkisiyle yola savrulduğu anlar yer aldı. Karantina süresi bugün biten ve adliyeye sevk edilen Eren Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, 29 Eylül günü saat 01.00 sıralarında, Adalet Mahallesi Manas Bulvarı'nda meydana geldi. Taksi şoförü Hüseyin Bican, 35 T 7480 plakalı aracını, müşteri beklemek için yolun sağına park etti ardından inip, taksinin yanında beklemeye başladı. Bu sırada Haydar Aliyev Caddesi'nden Manas Bulvarı'na hızla gelen ve yarış yaptıkları iddia edilen 2 otomobil sürücüsünden 1'i, Bican'a çarptı. Taksi şoförü Bican, çarpmanın etkisiyle yola savrularak, metrelerce sürüklendi. Sürücüler ise otomobilleriyle olay yerinden kaçtı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Bican'ı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Bican, tedavisine evinde devam edilmek üzere taburcu edildi.

1 HAFTA SONRA TESPİT EDİLDİ

Kazanın ardından polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yaklaşık 1 haftalık çalışmanın sonunda, Hüseyin Bican'a çarpan otomobilin plakasının, 35 KB 0587 olduğu tespit edildi. Polis, otomobil sürücüsünün de Eren Ç. olduğunu belirledi. Yakalanan Eren Ç.'nin, koronavirüs nedeniyle evinde olduğu ve karantina süresinin bugün bittiği belirlendi. Market işleten ve kaza günü de karantinada olması gereken Eren Ç.'nin kendisini yakalayan polislere verdiği ilk ifadede, neye çarptığını fark etmediğini söylediği belirtildi. İfade işleminden sonra adliyeye sevk edilen Eren Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kaza anının, mobese kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; yan yana hızla ilerleyen 2 otomobil sürücüsünden 1'inin, araçla Bican'a çarptığı ve taksi şoförünün çarpmanın etkisiyle yolun sağ tarafına doğru savrulduğu anlar yer aldı.


Son dakika haberleri | Karantinayı ihlal eden sürücünün otomobille taksiciye çarptığı anlar kamerada

Son dakika haberleri | Karantinayı ihlal eden sürücünün otomobille taksiciye çarptığı anlar kamerada

Son dakika haberleri | Karantinayı ihlal eden sürücünün otomobille taksiciye çarptığı anlar kamerada

Son dakika haberleri | Karantinayı ihlal eden sürücünün otomobille taksiciye çarptığı anlar kamerada

Son dakika haberleri | Karantinayı ihlal eden sürücünün otomobille taksiciye çarptığı anlar kamerada

Son dakika haberleri | Karantinayı ihlal eden sürücünün otomobille taksiciye çarptığı anlar kamerada

Son dakika haberleri | Karantinayı ihlal eden sürücünün otomobille taksiciye çarptığı anlar kamerada

Son dakika haberleri | Karantinayı ihlal eden sürücünün otomobille taksiciye çarptığı anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri
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