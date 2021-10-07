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Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Haberler | Yerel

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayarak takla atan ve ters dönen otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayarak takla atan ve ters dönen otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Acısu Caddesinde Oteller Side istikametinden Sorgun istikametine seyir halindeki Mehmet Yıldırım idaresindeki 07 AOL 942 plakalı otomobilin, virajı alamayarak yoldan çıkıp çamlık alanda takla atması sonucunda meydana geldi.

Takla attıktan sonra ters dönen otomobilin sürücüsü büyük şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı - Haberler
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