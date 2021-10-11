Tabiat Binicilik Merkezi ev sahipliğinde, Türkiye Binicilik Federasyonu çatısı altında ve Çilek Mobilya sponsorluğunda 9-10 Ekim tarihlerinde düzenlenen Çilek Kupası Equifun ve Engel Atlama Yarışmaları'nda; PI, PII, PIII, Yeni ve Yıldız Biniciler, Genç, Genç Yetişkin ve Yetişkin Biniciler, iki gün boyunca Equifun ve Sırık Parkur ile 60 cm, 70 cm, 85 cm, 90 cm ve 100 cm engel atlama kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda sahaya çıktı.

Türkiye'nin önde gelen binicilik kulüplerinin yanı sıra bireysel olarak da müsabakalara katılan 55 sporcu, 100 cm'ye kadar engel atlama parkurlarında kıyasıya yarıştı. Equifun ve engel atlama disiplininde gerçekleştirilen yarışlarda sporcular, performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Tabiat Binicilik Merkezi açık ve kapalı manejinde gerçekleştirilen müsabakalarda ilk gün Equifun Başlangıç, Sırık Parkur, 60 cm, 70 cm ve 90 cm engel atlama; ikinci gün ise Equifun Başlangıç ve Eğitim Seviyesi, X Parkur, 70 cm, 85 cm ve 100 cm engel atlama yarışları yapıldı. İki gün boyunca altışar müsabakadan toplam 12 yarışma koşan binicilere kupa ve madalyalarını Çilek Mobilya yöneticileri verdi. Elverişli hava koşullarında gerçekleşen müsabakalara binicilerin yanı sıra sporseverler ve aileleri de büyük ilgi gösterdi.

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