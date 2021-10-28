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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üzüm bağına uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üzüm bağına uçtu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Afşar Mahallesinde gece saat: 01.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan üzüm bağına uçtu.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Afşar Mahallesinde gece saat: 01.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan üzüm bağına uçtu. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.

Sarıgöl'den, Afşar Mahallesine seyir halinde olan M.S. (56) idaresindeki 45 H 1888 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan üzüm bağının içine düştü. Kazada ağır yaralanan sürücü M.S. 112 ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı. - MANİSA

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üzüm bağına uçtu

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üzüm bağına uçtu

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