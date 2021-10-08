Suriye şehidi Tayfun Özköse için helallik alındı - Haberler
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Suriye şehidi Tayfun Özköse için helallik alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Suriye şehidi Tayfun Özköse için helallik alındı

Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü üyeleri tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Samsunlu Sözleşmeli Er Tayfun Özköse(24) için baba ocağında helallik alındı.

FIRAT, MALATYA (İHA) - Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü üyeleri tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Samsunlu Sözleşmeli Er Tayfun Özköse(24) için baba ocağında helallik alındı.

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü üyeleri tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Samsunlu Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin naaşı dün Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun'a getirilmişti. Şehit Tayfun Özköse'nin cenazesi bugün Tekkeköy ilçesi Çırakman Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Tayfun Özköse için evinin önünde helallik alındı.

Anne Saniye Özköse, baba Musa Özköse, şehidin kardeşleri Tuğba Özköse ve Arda Özköse de cenazede güçlükle ayakta durabildi. Şehidin cenazesi baba ocağından dualarla cenaze namazının kılınacağı Çırakman Mahallesi Camisi'ne doğru uğurlandı.

Şehit Tayfun Özköse'nin cenazesi cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - SAMSUN

Suriye şehidi Tayfun Özköse için helallik alındı

Suriye şehidi Tayfun Özköse için helallik alındı

Suriye şehidi Tayfun Özköse için helallik alındı

Suriye şehidi Tayfun Özköse için helallik alındı

Suriye şehidi Tayfun Özköse için helallik alındı

Suriye şehidi Tayfun Özköse için helallik alındı

Suriye şehidi Tayfun Özköse için helallik alındı

Suriye şehidi Tayfun Özköse için helallik alındı

Suriye şehidi Tayfun Özköse için helallik alındı

Suriye şehidi Tayfun Özköse için helallik alındı

Suriye şehidi Tayfun Özköse için helallik alındı

Suriye şehidi Tayfun Özköse için helallik alındı

Suriye şehidi Tayfun Özköse için helallik alındı

Suriye şehidi Tayfun Özköse için helallik alındı

Suriye şehidi Tayfun Özköse için helallik alındı

Suriye şehidi Tayfun Özköse için helallik alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Suriye şehidi Tayfun Özköse için helallik alındı - Haberler
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