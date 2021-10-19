Supangle tarifi ve yapılışı! 19 Ekim Masterchef yemekleri! Supangle nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Supangle puding farkı nedir?

Supangle nasıl yapılır, malzemeleri nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Adı Fransızca'dan gelmesine karşın Türk mutfağına özgüdür. Supangle yani Fransızcada "İngiliz çorbası" anlamına gelen "soupe anglais" (fransız mutfağında bu isimde bir yemek yok) İtalyanların kelime anlamı ayni olan ve Fransızlar tarafından da kullanılan "zuppa inglese" adını verdikleri katmanlı katıca pastadan farklıdır. Supangle puding farkı nedir?

SUPANGLE TARİFİ MALZEMELERİ

3,5 su bardağı süt

1 paket vanilya

2 çorba kaşığı un

4 çorba kaşığı kakao

3/4 (bir yarım+bir çeyrek) su bardağı toz şeker (1 su bardağından biraz eksik)

1 çorba kaşığı tereyağı (ya da margarin)

SUPANGLE NASIL YAPILIR?

Bir tencerede süt, kakao, toz şeker ve unu çırpın.

Tahta bir kaşıkla karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

Tencereyi ocaktan alarak vanilyayı ve margarini ekleyin, karıştırın.

Hazırlamış olduğunuz supangleyi kaselere paylaştırıp buzdolabında soğutun.

Soğuyan supanglenin üzerine hindistan cevizi, damla çikolata, fındık veya ceviz serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Büyük küçük demeden herkesin severek tükettiği supangleyi evde yaparak sizler de yakınlarınızı mutlu edebilirsiniz. Evde supangle nasıl yapılır? merak ediyorsanıztarifimi incelemeyi unutmayın.

Supangle tarifi püf noktaları nelerdir?

Malzemeleri tencereye koyduktan sonra güzel bir şekilde karıştırmalı ve pürüzsüz bir kıvam elde etmelisiniz.

Margarini supanglenin içerisine ocaktan aldıktan sonra eklemelisiniz. Supanglenizin sıcaklı margarini eritmek için yeterli olacaktır.

Supanglenizi Hindistan cevizi, damla çikolata gibi malzemelerle süsleyebileceğiniz gibi meyve dilimleri ile de süsleyebilirsiniz.

SUPANGLE PUDİNG FARKI NEDİR?

Supangle sadece kakaolu ve çikolatalı olur. Puding meyveli, bademli, fıstıklı olarak yapılabilir.

Supanglenin içinde kek parçacıkları vardır.

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