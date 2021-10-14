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Suluova Kaymakamı Abdullah Şen uygulama noktalarını ziyaret etti

AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel
Suluova Kaymakamı Abdullah Şen uygulama noktalarını ziyaret etti

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, ilçe giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktalarını ziyaret etti.

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, ilçe giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktalarını ziyaret etti.

Kontrol noktalarında alınan tedbirleri yerinde inceleyerek son durum ile ilgili bilgi alan Şen, kontrol için durdurulan araçlardaki vatandaşlara da hayırlı yolculuklar diledi.

Kaymakam Şen'e ziyaretleri sırasında İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ramazan Alagül ve Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Engin Erkul eşlik etti.

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri
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