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Suluova'da yol genişletme çalışmaları sürüyor

AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel
Suluova'da yol genişletme çalışmaları sürüyor

Suluova Belediyesi ekipleri, kent merkezinde trafik akışını rahatlatılması amacıyla yol genişletme ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Suluova Belediyesi ekipleri, kent merkezinde trafik akışını rahatlatılması amacıyla yol genişletme ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, ihtiyaç duyulan alanlarda yeni yol yapım çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Üçok,"Maarif Mahallesi Bayrak Caddesi ve Osman Gazi Sokak'ta yol genişletme ve düzenleme çalışmalarına devam ediyoruz. Bununla birlikte ileri günlerde kaldırım çalışmaları da yapıldığında araç ve yaya trafiği rahatlayacak. Ekiplerimiz sahada talepleri yerine getirmek için büyük bir özveri ve gayretle çalışıyor. Vatandaşların kaliteli hizmetle buluşması için her alanda çalışmaları sürdüreceğiz." diye konuştu.

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri
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