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Son dakika 3. sayfa: Sultangazi'de söndürme çalışmaları sırasında otomobilin patladığı anlar kameralara kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Sultangazi'de söndürme çalışmaları sırasında otomobilin patladığı anlar kameralara kamerada Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi Sultangazi'de sokak üzerinde park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yanarak öldü.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de söndürme çalışmaları sırasında otomobilin patladığı anlar kameralara kamerada

Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL - Sultangazi'de sokak üzerinde park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yanarak öldü. Otomobilin yanma anı ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Yangın saat 04.00'da Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1479. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde park halinde bulunan 34 RB 0648 otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Park halindeki otomobilden alevlerin yükseldiğini gören mahalleli sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek otomobili söndürdü.

Söndürme esnasında patlama meydana geldi

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması gerçekleştirdiği esnada otomobilde patlama meydana geldi. O an ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Mahalleliler otomobilin birkaç önce sokağa bırakıldığını iddia etti. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Son dakika 3. sayfa: Sultangazi'de söndürme çalışmaları sırasında otomobilin patladığı anlar kameralara kamerada

Son dakika 3. sayfa: Sultangazi'de söndürme çalışmaları sırasında otomobilin patladığı anlar kameralara kamerada

Son dakika 3. sayfa: Sultangazi'de söndürme çalışmaları sırasında otomobilin patladığı anlar kameralara kamerada

Son dakika 3. sayfa: Sultangazi'de söndürme çalışmaları sırasında otomobilin patladığı anlar kameralara kamerada

Son dakika 3. sayfa: Sultangazi'de söndürme çalışmaları sırasında otomobilin patladığı anlar kameralara kamerada

Son dakika 3. sayfa: Sultangazi'de söndürme çalışmaları sırasında otomobilin patladığı anlar kameralara kamerada

Son dakika 3. sayfa: Sultangazi'de söndürme çalışmaları sırasında otomobilin patladığı anlar kameralara kamerada
İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Son Dakika Haberleri
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