Sultangazi'de Amatör Spor Kulüpleri Futbol turnuvası kura çekim töreni

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'nin genç futbolcularının yeteneklerini sergileyeceği Sultangazi Belediyesi Amatör Spor Kulüpleri Futbol Turnuvası kuraları bugün düzenlenen törenle çekildi. Törene katılan 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları judo branşında Avrupa Şampiyonu olan özel sporcu, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'a Dünya Şampiyonluğu sözü verdi.

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki yetenekli genç futbolcuları ön plana çıkarmak, amatör spor kulüpleri arasındaki dostluk ve rekabeti pekiştirmek için önemli bir organizasyona imza atıyor. Genç futbolcuların yeteneklerini sergileyeceği Sultangazi Belediyesi Amatör Spor Kulüpleri Futbol Turnuvası başlıyor. Turnuvaya ilçedeki amatör spor kulüplerinin U-14, U-16 ve U-18 branşında olmak üzere 12 futbol takımı katıldı. Sultangazi Belediyesi Binasında gerçekleştirilen kura çekimine Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları judo branşında Avrupa Şampiyonu olan özel sporcu Talha Erdem, turnuvaya katılan takımların yöneticileri ve sporcuları katıldı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Amatör Spor Kulüpleri Futbol Turnuvası kura çekimini Avrupa Şampiyonu Talha Erdem ile birlikte çekti.

Kura çekimi sonrası açıklama yapan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun," Sultangazi'de bulunan futbol takımlarımızla ilgili hazırlık turnuvası çalışmasındayız. Bu turnuvaya katılacak olan 12 takım için kuralarımızı çektik. Bu 12 takım içerisinde de U14, U16 ve U18 şeklinde 27 grup olacak. Yaklaşık 25 gün sürecek olan turnuva sonrasında maçlarına hazırlanmış olacaklar. Bunu inşallah her sene geleneksel hale getirerek spor kulüplerimiz asıl maçlarına başlamadan önce Sultangazi'de dostluğu ve saygıyı pekiştirecek. Bir arada gönül gönüle geçirecekleri bir turnuvanın startını vermiş oluyoruz. Bundan sonra da buna devam edeceğiz. Birbirleriyle dostluk içerisinde bir turnuva geçirmelerini istiyoruz. Bizde Sultangazi Belediyesi olarak bütün imkanlarımızla onların yanında olacağız. Bugün Avrupa Şampiyonu özel sporcumuz Talha ile birlikte kura çekimi yaptık. Onunla bizimle burada bir arada olması ve şampiyon takımın bir parçası olması Sultangazi açısından büyük bir onur büyük bir gururdur. İnşallah 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek Dünya kupasında da Şampiyon olurlar. Sultangazi'de bu gururun bir parçası olur" dedi.

Kura çekimi sonrası Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun turnuvaya katılan takımların yöneticileri ve oyuncuları ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Fotoğraf çekimi sonrası Avrupa Şampiyonu özel sporcu Talha Erdem ile bir süre sohbet eden Başkan Abdurrahman Dursun, gelecek yılki olimpiyatlarda Talha Erdem'den dünya şampiyonluğu için söz aldı. - İSTANBUL