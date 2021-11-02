SULTANBEYLİ'DE CADDEDEKİ OTOMOBİLLERE ÇARPAN TIR KAMERADA

Haber -Kamera: Mustafa ESEN İSTANBUL DHA

Sultanbeyli'de üzerindeki iş makinasını indirdikten sonra hareketlenen sürücüsüz TIR, caddedeki araçları hurdaya çevirdi. Kaza sırasında yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı gören çevre sakini Ertuğrul Genç, "Dün gerçekten büyük bir kaza oldu aslında. TIR'ın içerisinde şoför yoktu. Bütün araçlara çarpa çarpa geliyordu. Şansa yoldan araç geçmiyordu. Şuradaki direk olmasa bizim işyerine gireceğini düşünüyordum. Çok hızlıydı. Aşağı kadar inme ihtimali vardı. İçerisinde sürücüsü yoktu. Şoför arkasına takılmıştı, yerde sürüklüyordu. O da zor kurtuldu" dedi.

Kaza sırasında otomobili hasar gören Cengiz Okur, "TIR boşa düşmüş, kaptırdı geliyordu. Önce bir arabaya vurdu sonra da benim arabaya vurdu. Bağırdım, durdurun dedim. Kaza yaptı kaçıyor sandım. Benim arabayı da aldı sürükledi. Bu yana dönünce TIR, anladım ki araçta kimse yok. Biçti geçti yani. Ben arabanın yanındayken şoför geldi, duran arabanın el frenini çekiyor. Neyse ki okul çıkışı olmasına rağmen caddede kimse yoktu" şeklinde yaşadıklarını anlattı.

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