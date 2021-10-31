Şuhut'ta polisten sürücülere şok 'alkol' denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şuhut'ta polisten sürücülere şok 'alkol' denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şuhut'ta polisten sürücülere şok 'alkol' denetimi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından ilçede sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından ilçede sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı. Denetimde 1 sürücüye araca 314 lira para cezası uygulandı.

Trafik polisleri tarafından ilçenin trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması ve alkollü araç kullanımının önüne geçmek amacı ile ilçe merkezinde denetim yapıldı. Gece saatlerinde trafik ekipleri Şuhut- Afyonkarahisar yolu istikametinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak uygulama noktası oluşturuldu. Trafik akışını kontrolü sağlayan ekipler ardından yoldan geçen sürücüleri tek tek durdurdu. Maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde uyarılarda bulunan ekipler daha sonrasında sürücülerden ehliyet ve ruhsat isteyerek alkolmetre alkol ölçümü yaptı. Alkol denetiminde 24 araç sürücüsü kontrol edilirken, kurallara uymayan 1 araç sürücüsüne 314 lira para cezası uygulandı. 1 araç ise trafikten men edildi. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut'ta polisten sürücülere şok 'alkol' denetimi

Şuhut'ta polisten sürücülere şok 'alkol' denetimi

Şuhut'ta polisten sürücülere şok 'alkol' denetimi

Şuhut'ta polisten sürücülere şok 'alkol' denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title