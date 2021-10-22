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Su kuyusuna düşen inek halatla bağlanarak kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Su kuyusuna düşen inek halatla bağlanarak kurtarıldı Bolu'da, ormanlık alandaki su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından vince bağlanan halatla kurtarıldı.

BOLU (İHA) - Su kuyusuna düşen inek halatla bağlanarak kurtarıldı

BOLU - Bolu'da, ormanlık alandaki su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından vince bağlanan halatla kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Çamyayla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Sedat Karaduman isimli vatandaş köye yakın ormanlık alanda hayvanlarını otlattığı sırada ineğinin su kuyusuna düştüğünü farketti. Kendi imkanlarıyla ineği su kuyusundan çıkaramayan Karaduman ve beraberindekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, kuyuya düşen ineğe zarar vermeden çıkarabilmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kuyunun çevresini genişleten itfaiye ekipleri, halatla bağladıkları ineği itfaiye aracının vinciyle çekerek kurtardı. Hafif yaralarının olduğu görülen inek veterinere götürüldü.

Su kuyusuna düşen inek halatla bağlanarak kurtarıldı

Su kuyusuna düşen inek halatla bağlanarak kurtarıldı

Su kuyusuna düşen inek halatla bağlanarak kurtarıldı

Su kuyusuna düşen inek halatla bağlanarak kurtarıldı

Su kuyusuna düşen inek halatla bağlanarak kurtarıldı

Su kuyusuna düşen inek halatla bağlanarak kurtarıldı

Su kuyusuna düşen inek halatla bağlanarak kurtarıldı

Su kuyusuna düşen inek halatla bağlanarak kurtarıldı

Su kuyusuna düşen inek halatla bağlanarak kurtarıldı

Su kuyusuna düşen inek halatla bağlanarak kurtarıldı

Su kuyusuna düşen inek halatla bağlanarak kurtarıldı

Su kuyusuna düşen inek halatla bağlanarak kurtarıldı
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