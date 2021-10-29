Steam Cadılar Bayramı İndirimi başladı

Satış rekorları kıran Yaz ve Kış indirimlerinin aksine, Cadılar Bayramı indirimi biraz daha kısa sürmektedir. Cadılar Bayramı etkinliğinde korku temalı oyunlara odaklanacak, ancak biraz daha az korkunç bir şey tercih edenler için de birçok seçenek bulunuyor.

Sizler için Steam Cadılar Bayramı indiriminde öne çıkan başlıca oyunların listesini yaptık.

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STEAM CADILAR BAYRAMI'NDA İNDİRİMİ GİREN BAŞLICA OYUNLAR

Phasmophobia – 19,55 TL

Devour – 8,40 TL

Mortal Kombat 11 – 20,50 TL

Dead by Daylight – 29,50 TL

Death Stranding – 159,60

Outlast 2 – 10,00 TL

Mount and Blade Bannerlord 134,99 TL

Cyberpunk 2077 – 166,83 TL

Days Gone – 186,93 TL

Rust – 139,36 TL

Tom Clansy's Rainbow Six Siege - 35,60 TL

Monster Hunter: World - 91,74 TL

Uçan malikânenin altında acaba sizi ne tür ürkütücü indirimler bekliyor? Cevabı, 1 Kasım TSİ 20.00'ye kadar sürecek Steam Cadılar Bayramı İndiriminde bulabilirsiniz.

Steam kataloğundaki korku ve Cadılar Bayramı temalı oyunlardaki indirimlerden yararlanın. Ayrıca bu indirim döneminde özel Cadılar Bayramı temalı güncellemeler ve etkinlikler de yer alacak!

Ayrıca Steam puan dükkanında profil görüntüleri, mini profil arka planları, animasyonlu avatarlar ve çıkartmalar da dahil olmak üzere bazı yeni öğeler de yer alıyor. Onları tek tek satın alabilir veya hepsini tek bir büyük pakette alabilirsiniz..

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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