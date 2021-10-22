Stardew Valley Yapımcısı Yeni Bir Oyun Üzerinde Çalışıyor
Stardew Valley yapımcısı yeni bir oyun üzerinde çalıştığını açıkladı, üstelik bu yeni oyun, serinin beklenen oyunu Haunted Chocolatier'den sonra çıkacak. Stardew Valley'nin büyük başarısının arkasındaki isim, Eric Barone, yeni bir projeyle geliyor. Ancak bu yeni proje herkesin beklediği "Haunted Chocolatier"den farklı bir proje. Haunted Chocolatier, bilindiği kadarıyla Stardew Valley ile aynı grafik ve oynanış yapılarına …
Stardew Valley yapımcısı yeni bir oyun üzerinde çalıştığını açıkladı, üstelik bu yeni oyun, serinin beklenen oyunu Haunted Chocolatier'den sonra çıkacak.
Stardew Valley'nin büyük başarısının arkasındaki isim, Eric Barone, yeni bir projeyle geliyor. Ancak bu yeni proje herkesin beklediği "Haunted Chocolatier"den farklı bir proje. Haunted Chocolatier, bilindiği kadarıyla Stardew Valley ile aynı grafik ve oynanış yapılarına sahip olmasına rağmen, farklı noktalara odaklanmayı amaçlayacak. Ayrıca daha mistik olaylara yönelen oyunda bir çiftçi değil bir tüccar olacağız. ConcernedApe olarak da bilinen yapımcı Eric Barone, bu heyecanla beklenen, Stardew Valley'nin devam niteliğinde olacak oyunun, şu an üzerinde çalıştığı tek oyun olmadığını açıkladı.
Bugün yaptığı açıklamalarla, Stardew Valley'den sonra gelecek Haunted Chocolatier oyununu duyuran Eric Barone'nin aklındaki tek oyunun bu olmadığı öğrenildi. Henüz ismi ve detayları açıklanmayan oyun için Barone "daha çok bir Action-RPG" oyunu yorumunu yaptı. Ancak yine de, Stardew Valley'de alıştığımız görsel tasarımlardan uzaklaşmayacak olan Stardew Valley yapımcısı yeni gizemli oyunun görsellerini "neşelendirici" olarak nitelendirdi.