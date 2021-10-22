Stardew Valley Yapımcısı Yeni Bir Oyun Üzerinde Çalışıyor

Stardew Valley yapımcısı yeni bir oyun üzerinde çalıştığını açıkladı, üstelik bu yeni oyun, serinin beklenen oyunu Haunted Chocolatier'den sonra çıkacak.

Stardew Valley'nin büyük başarısının arkasındaki isim, Eric Barone, yeni bir projeyle geliyor. Ancak bu yeni proje herkesin beklediği "Haunted Chocolatier"den farklı bir proje. Haunted Chocolatier, bilindiği kadarıyla Stardew Valley ile aynı grafik ve oynanış yapılarına sahip olmasına rağmen, farklı noktalara odaklanmayı amaçlayacak. Ayrıca daha mistik olaylara yönelen oyunda bir çiftçi değil bir tüccar olacağız. ConcernedApe olarak da bilinen yapımcı Eric Barone, bu heyecanla beklenen, Stardew Valley'nin devam niteliğinde olacak oyunun, şu an üzerinde çalıştığı tek oyun olmadığını açıkladı.