Stardew Valley yapımcısı Haunted Chocolatier'i duyurdu, ConcernedApe adıyla bilinen yapımcı Eric Barone, bu haber le bizleri heyecanlandırdı.

ConcernedApe'in bir sonraki oyunu duyuruldu! Stardew Valley ile kalbimizi çalan yapımcı Eric Barone, hikayesine küçük bir stüdyo dairesinde başlamıştı. Tek başına yepyeni bir oyun motoru, karakter tasarımı, hikaye vs. detaylarla boğuşan ve 5 yılda projeyi tamamlayabilen yapımcı, oyunu çıkarana kadar büyük sorunlarla mücadele etmiş. Hayatının ciddi bir bölümünü bu işe adayan Barone, Stardew Valley'in çıkışının ardından gelen büyük başarıyı devam ettirmeyi hedefliyor. Sıradaki oyun: Haunted Chocolatier.

Haunted Chocolatier Erken Oynanış Videosu

Stardew Valley yapımcısı Haunted Chocolatier'i duyurdu! Bugün yeni oyununu açıklayan ConcernedApe, bir erken oynanış videosuyla kalplerimizi çalmayı başardı:

Videoda Stardew Valley motorunun ve görsel tasarımının etkisini yoğun olarak görmeniz mümkün. Farklı mekanikleri, yeni bir arayüzü ve yeni bir hikayesi olsa da, Haunted Chocolatier, eski oyunla bağlarını tamamen kaybetmemiş olacak. Hikaye olarak Stardew Valley ile ne kadar bağlı olur onu henüz bilmiyoruz, ancak görsel olarak büyük benzerlikler görmek mümkün. Yapımcının kendi deyimiyle "fantastik olasılıkları keşfetmeyi" amaçlayan yeni oyunda, daha mistik bir hava hakim olacak. Oyunu nasıl tanımlayabileceği hakkında pek fikri olmadığını ifade eden Barone, bir çikolata dükkanı işleteceğimizi açıkladı. Yani bu oyunda, çikolata için malzemeler toplayıp, çikolata dükkanımızda imal edip bunları satacağız. Önceki oyunda çiftçiyken bu oyunda bir tüccar olacağız demek mümkün.