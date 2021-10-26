Squid Game Elon Musk neden gündem oldu? - Haberler
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Squid Game Elon Musk neden gündem oldu?

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Squid Game Elon Musk neden gündem oldu?

Dünyanın en zengin adamı olan Elon Musk, iş yaşamındaki başarılarıyla olduğu kadar Twitter'daki paylaşımlarıyla da gündem olmayı başarıyor. #SquidGameElonMusk hashtag 'inin gündem olması ile beraber insanlar Squid Game Elon Musk neden gündem oldu? sorusunu araştırıyor. Peki, Squid Game Elon Musk neden gündem oldu? İşte detaylar...

Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'da paylaşımları ile ses getirmeye devam ediyor. İş yaşamındaki başarılarıyla olduğu kadar Twitter'daki paylaşımlarıyla da gündem olmayı başarıyor. #SquidGameElonMusk hashtag 'inin gündem olması ile beraber insanlar Squid Game Elon Musk neden gündem oldu? sorusunu araştırıyor. Peki, Squid Game Elon Musk neden gündem oldu? İşte detaylar...

SQUİD GAME ELON MUSK NEDEN GÜNDEM OLDU?

#SquidGameElonMusk hashtag'inin gündem olması ile beraber insanlar Squid Game Elon Musk neden gündem oldu? sorusuna yanıt aradı.

Elon Musk'ın Slashdot isimli bir sosyal haber sitesine verdiği yanıt üzerine #SquidGameElonMusk etiketi gündem oldu.

Squid Game Elon Musk neden gündem oldu?

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