9 bölümden oluşan Netflix dizisi Squid Game insanlar tarafından merak konusu oldu. Dizinin ana karakterlerinden olan Seong Gi-hun karakteri kimdir? Lee Jung-jae kimdir? Lee Jung-jae kaç yaşında ve nereli? soruları araştırıldı. Peki, Squid Game dizisinin Seong Gi-hun karakteri kimdir? Lee Jung-jae kimdir? Lee Jung-jae kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

SQUİD GAME DİZİSİNİN SEOUNG Gİ-HUN KARAKTERİ KİMDİR?

Lee Jung-jae - Seong Gi-hun (No. 456)

Bir şoför ve kumar bağımlısı, annesiyle birlikte yaşıyor ve kızını maddi olarak desteklemek için mücadele ediyor. Birçok borcunu kapatmak için oyuna katılır.

LEE JUNG-JAE KİMDİR?

Lee Jung-jae 15 Aralık 1972 doğumlu, Güney Koreli bir aktör ve modeldir. İlk olarak model olarak çıkış yaptı, ardından oyunculuk kariyerine televizyonda, özellikle kampüs dizisi Feelings (1994) ve ikonik drama dizisi Sandglass (1995) ile başladı. An Affair'deki (1998) oyunculuk başarısından sonra, Lee'nin film kariyeri başladı. Aralarında Il Mare (2000) ve Over the Rainbow (2002), melodram Last Present (2001), komedi Oh! Brothers (2003), aksiyon filmleri The Last Witness (2001) ve Typhoon (2005), soygun filmi The Thieves (2012), kara film New World (2013) ve dönem filmi The Face Reader (2013). City of the Rising Sun (1999) ile Blue Dragon Film Ödülleri'nde ve The Housemaid ile Fantasporto Yönetmenler Haftası'nda (2010) En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı.

