Soylu: "Kimin kimle beraber olacağının hesabını 2023 te bu millet sana sorar" - Haberler
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Soylu: "Kimin kimle beraber olacağının hesabını 2023 te bu millet sana sorar"

AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

TOKAT (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat Ak Parti İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

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"Türkiye 21. asrın başlarından itibaren adım adım bağımsız ekonomiye doğru adım atmaktadır. Bunu engellemeye çalışıyorlar. Buna tuzak kurmaya çalışıyorlar"

"Kimin kimle beraber olacağının hesabını 2023'te bu millet sana sorar. Bu milletin korkaklara, bu milletin cesaretsizlere, bu milletin başkasının piyonu olanlara verecek bir emaneti, hiçbir zaman olmamıştır hiçbir zaman da olmayacaktır"

Soylu: Kimin kimle beraber olacağının hesabını 2023 te bu millet sana sorar

Soylu: Kimin kimle beraber olacağının hesabını 2023 te bu millet sana sorar

Soylu: Kimin kimle beraber olacağının hesabını 2023 te bu millet sana sorar

AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri
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