Sony'nin gerçekleştirdiği State of Play etkinliğinde neler gördük?

Dün gece Sony tarafından düzenlenen State Of Play sunumunda önümüzdeki tarihlerde PS4 ve PS5'e çıkarılması planlanan Oyunlar ve bazı güncellemeler duyuruldu. God of War: Ragnarok ve diğer büyük oyunlarla alakalı herhangi bir detayın verilmediği etkinlik yarım saatin aldında bir süre ile oldukça kısa tutuldu. Peki State of Play sunumunda neler gördük? Hep birlikte göz atalım.

Deathverse: Let It Die

Çok oyunculu aksiyon-hayatta kalma oyunu Deathverse: Let It Die 2022 yılında PS4 ve PS5'e geliyor. Yotsuyama Group tarafından yaratılan Deathverse adındaki sanal evrende geçecek oyun ücretsiz olacak.

Star Ocean The Divine Force

Square Enix tarafından geliştirilen açık dünya oyunu Star Ocean The Divine Force nihayet duyuruldu. Serinin 25. yılına özel yeni bir isimle canlandırılan oyunun net bir çıkış tarihi verilmese de önümüzdeki yıl PlayStation'a geleceği açıklandı.

The King of Fighters XV

SNK Playmore, The King of Fighters XV'in açık beta sürümünün konsollara geleceğini duyurdu. Crossplay özelliğini de destekleyecek dövüş oyunu 19-22 Kasım tarihlerinde erişilebilir olacak.

Death's Door konsola geliyor!

20 Temmuz 2021 tarihinde piyasaya sürülen aksiyon-macera oyunu Death's Door oyunculardan tarafından bir hayli ilgi görmüştü. PS4 ve PS5 platformlarına 23 Kasım'da getirilecek oyun 60 FPS ayarında çalıştırılabilecek.

Five Nights at Freddy's: Security Breach çıkış tarihi açıklandı

Steel Wool Game, birincil şahıs korku oyunu FNFSB'nin 16 Kasım 2021 tarihinde PS4 ve PS5 mağazalarına geleceğini açıkladı. Gregory adında küçük bir çocuk rolünü üstleneceğimiz oyunda canavarlardan kaçarak kurtuluşumuzu sağlayacak alarmı çalıştırmayı deneyeceğiz.

Playerbros - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet