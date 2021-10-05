Son Yaz neden final oluyor? Son Yaz 26. bölüm final mi olacak? 27. bölüm fragmanı var mı? 27. bölüm olacak mı? - Haberler
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Son Yaz neden final oluyor? Son Yaz 26. bölüm final mi olacak? 27. bölüm fragmanı var mı? 27. bölüm olacak mı?

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Son Yaz neden final oluyor? Son Yaz 26. bölüm final mi olacak? 27. bölüm fragmanı var mı? 27. bölüm olacak mı?

FOX TV'de yayınlanan, başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz, Birce Akalay ve Hafsanur Sancaktutan'ın oynadığı Son Yaz hakkında final iddiası geldi. Peki, Son Yaz 26. bölüm final mi olacak? 27. bölüm fragmanı var mı? 27. bölüm olacak mı? Son Yaz neden final oluyor?

O3 Medya imzalı, yönetmeliğini Semih Bağcı'nın yaptığı, Deniz Dargı, Cenk Boğatur ve Cem Görgeç'in senaryosunu birlikte kaleme aldığı Son Yaz dizisi hakkında final yapacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Peki, Son Yaz neden final oluyor? Son Yaz 26. bölüm final mi olacak? 27. bölüm fragmanı var mı? 27. bölüm olacak mı? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SON YAZ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Önceki sezon İzmir'de çekilen, bu sezon Rize sahneleriyle ile sezona başlayıp sonrasında İstanbul'a taşınan dizinin biteceği ifade edildi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Son Yaz'dan çıkan oyuncuların yerine gelen isimler gelse de beklenilen reyting rakamlarına ulaşamadığı için dizi ekibine final kararının iletildiği ifade edildi.

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Haber: Son Yaz neden final oluyor? Son Yaz 26. bölüm final mi olacak? 27. bölüm fragmanı var mı? 27. bölüm olacak mı? - Haberler
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